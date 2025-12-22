Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Županica Nataša Tramišak danas je obišla novu zgradu prve gimnazije u Osijeku nakon što je došlo do aktiviranja sprinkler sustava koji je, kao u slučaju zaštite od požara, ispustio vodu u dijelu objekta, iako požar nije evidentiran u objektu.

"U I. gimnaziji došlo je do aktiviranja sprinkler sustava koji je, kao u slučaju zaštite od požara, ispustio vodu u dijelu objekta, iako požar nije evidentiran u objektu. Uzrok aktiviranja sustava bit će utvrđen po zaprimanju službenog izvješća očevida, koje se još očekuje.

U ovom trenutku još uvijek ne možemo otkloniti vanjski uzrok, odnosno ljudski faktor, dok ne dobijemo cjelovito izvješće.

Županica je obišla gimnaziju zajedno s nadležnim službama te je dogovoreno da će svu nastalu štetu snositi izvođač radova i već su predstavnici izvođača na terenu. Sanacija oštećenja započet će u najkraće mogućem roku, a svi radovi bit će završeni na vrijeme kako bi nastava započela bez ikakvih poteškoća.

Sigurnost učenika i normalno odvijanje nastavnog procesa ostaju nam prioritet", stoji u priopćenju Županije.


Foto: OBŽ/Arhiv


Objavio: Redakcija 031




