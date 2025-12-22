Nataša Tramišak

novu zgradu

sprinkler sustava

ispustio vodu

U I. gimnaziji došlo je do aktiviranja sprinkler sustava koji je, kao u slučaju zaštite od požara, ispustio vodu u dijelu objekta, iako požar nije evidentiran u objektu. Uzrok aktiviranja sustava bit će utvrđen po zaprimanju službenog izvješća očevida, koje se još očekuje.



U ovom trenutku još uvijek ne možemo otkloniti vanjski uzrok, odnosno ljudski faktor , dok ne dobijemo cjelovito izvješće.



Županica je obišla gimnaziju zajedno s nadležnim službama te je dogovoreno da će svu nastalu štetu snositi izvođač radova i već su predstavnici izvođača na terenu. Sanacija oštećenja započet će u najkraće mogućem roku , a svi radovi bit će završeni na vrijeme kako bi nastava započela bez ikakvih poteškoća .



Sigurnost učenika i normalno odvijanje nastavnog procesa ostaju nam prioritet

Foto: OBŽ/Arhiv

