Grad Osijek

Badnjak u 12 sati

blagdansko druženje

Trgu svetoga Trojstva

Majstori kotlića Slavonije i Baranje

Ivan Radić

i ove godine naorganizira tradicionalnosa sugrađankama i sugrađanima.Nau Tvrđi,za građane će skuhati 3000 porcija fiš-paprikaša.U podjeli blagdanskoga fiš-paprikaša sudjelovat će i osječki gradonačelniksa suradnicima.