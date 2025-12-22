Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Grad Osijek i ove godine na Badnjak u 12 sati organizira tradicionalno blagdansko druženje sa sugrađankama i sugrađanima.

Na Trgu svetoga Trojstva u Tvrđi, Majstori kotlića Slavonije i Baranje za građane će skuhati 3000 porcija fiš-paprikaša.

U podjeli blagdanskoga fiš-paprikaša sudjelovat će i osječki gradonačelnik Ivan Radić sa suradnicima.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




