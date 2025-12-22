U srijedu blagdanska podjela fiša u Tvrđi
22.12.2025. 15:44
Grad Osijek i ove godine na Badnjak u 12 sati organizira tradicionalno blagdansko druženje sa sugrađankama i sugrađanima.
Na Trgu svetoga Trojstva u Tvrđi, Majstori kotlića Slavonije i Baranje za građane će skuhati 3000 porcija fiš-paprikaša.
U podjeli blagdanskoga fiš-paprikaša sudjelovat će i osječki gradonačelnik Ivan Radić sa suradnicima.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)