Foto: Osijek031.com/Arhiv

Na područjutijekom vikenda u nadzoru prometa evidentirano je(28 osobnog automobila i 1 bicikla), koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u petak 1.50 sati u Osijeku, kada je u nadzoru prometa zatečenosobnog automobila koji je upravljao navedenim vozilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, izvijestili su iz policije.Za ovaj prekršaj slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od, zaštitnom mjeromupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i 12 negativnih prekršajnih bodova.