Vikend-rekorder u Osijeku vozio s 2,23 promila i unatoč zabrani upravljanja
22.12.2025. 12:44
Na području PU osječko-baranjske tijekom vikenda u nadzoru prometa evidentirano je 29 vozača (28 osobnog automobila i 1 bicikla), koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola.
Vikend-rekorder napuhao 2,23 promila, a upravljao je automobilom
Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u petak 1.50 sati u Osijeku, kada je u nadzoru prometa zatečen 44-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao navedenim vozilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,23 promila. Vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, izvijestili su iz policije.
Za ovaj prekršaj slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od 2.640 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i 12 negativnih prekršajnih bodova.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
