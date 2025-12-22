Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Na području PU osječko-baranjske tijekom vikenda u nadzoru prometa evidentirano je 29 vozača (28 osobnog automobila i 1 bicikla), koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola.

Vikend-rekorder napuhao 2,23 promila, a upravljao je automobilom
Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u petak 1.50 sati u Osijeku, kada je u nadzoru prometa zatečen 44-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao navedenim vozilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,23 promila. Vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, izvijestili su iz policije.

Za ovaj prekršaj slijedi mu prekršajni nalog s kaznom od 2.640 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i 12 negativnih prekršajnih bodova.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031




