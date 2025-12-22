Ništa od bijelog Božića ove godine
22.12.2025. 11:01
Ove godine ništa od bijelog Božića. Prema prognozi koju nam donosi DHMZ, pred nama je promjenjiv tjedan.
Danas će biti oblačno uz maglu i rosulju, dnevna temperatura do 6°C. U utorak će biti pretežno oblačno, mjestimice s kišom, ali tek navečer. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 5°C.
Na Badnjak će biti promjenjivo oblačno s kišom, a prema kraju dana moguća je i susnježica. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura do 3°C, a dnevna do 4°C.
Oblačno vrijeme uz kišu nastavit će se i na sam Božić. Puhat će umjeren do jak istočni vjetar. Jutarnja temperatura do 3°C, a dnevna do 4°C.
Od petka sunčanije
Napokon sunce. Kraj tjedna obilježit će pretežno vedro vrijeme, ali hladnije. Jutarnja temperatura do -2°C, a dnevna do 4°C.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)