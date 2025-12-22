Vukovarsko-srijemska županija

20. sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem

Tome Medveda

Ivan Anušić

David Vlajčić

Tonči Glavina, Ivan Šipić i Radovan Fuchs

Nataša Mikuš Žigman, Marija Vučković i Irena Hrstić

Danas, gotovo 10 godina kasnije, možemo s punim pravom govoriti o jednom od naopsežnijih i najuspješnijih razvojnih projekata u novijoj Hrvatskoj povijesti. Kroz projekt smo sustavno uspostavili trajni i institucionalni format suradnje između Vlade i pet slavonskih županija, saborskih zastupnika i akademske zajednice, osigurali smo kontinuirani dijalog s lokalnom razinom i potporu projektima koji proizlaze iz stvarnih potreba svake županije, grada i općine. Omogućili smo kombiniranje svih dostupnih izvora financiranja europskih fondova, Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i jasno, državnog proračuna

U odnosu na podatke predstavljene tijekom prethodne sjednice Savjeta u Slatini, ostvaren je porast od 418.000.000,00 eura što je posljedica jasnog planiranja i snažne koordinacije, pa upravo u tome Razvojni sporazum za Slavoniju, Baranju i Srijem jedan je od odlučnih alata ovog projekta koji obuhvaća ukupno 67 strateških razvojnih projekata indikativne vrijednosti 16 milijardi eura, što ga čini najambicioznijim regionalnim razvojnim okvirom u Republici Hrvatskoj. Na inicijativu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva potpisan je i treći dodatak Razvojnog sporazuma kojim se dodaje novi razvojni projekt „Slavonske kuće Šunke“ u Starim Mikanovcima, vrijedan tri milijuna eura, kao simbol snažnog povezivanja poljoprivrede, naše tradicije, lokalne proizvodnje i turizma. I upravo je zato Razvojni sporazum strategija dugoročnog razvoja Slavonije, Baranje i Srijema koja donosi radna mjesta, veće plaće, konkurentno gospodarstvo i ono najvažnije, razlog da ljudi ostanu, rade i grade svoju budućnost ovdje u Slavoniji

Nataša Tramišak

Kad je riječ o Osječko-baranjskoj županiji, vrijednost od gotovo 1,9 milijardi eura zaista nije samo brojka, već su to projekti koje možemo vidjeti diljem naše županije, u sve 42 jedinice lokalne samouprave, ali i među našim gospodarstvenicima i poljoprivrednicima. Zahvaljujem se stoga cijeloj Vladi i predsjedniku Vlade RH Andreju Plenkoviću. Nedavno smo otvorili i Koridor Vc, jedan od najvažnijih strateških projekata koji je komuniciran u onom trenutku kada je i ministar Anušić zajedno sa predsjednikom Vlade i pokrenuo ovaj važan projekt čije pozitivne rezultate i učinke vidimo već sada, za svekoliki razvoj cijele Slavonije, Baranje i Srijema. Također, moram spomenuti i jedan od naših najvažnijih strateških projekata koji se nalazi u središtu županije, u gradu Osijeku, a riječ je o Kliničkom bolničkom centru u Osijeku, procijenjene vrijednosti oko 850 milijuna eura, koji već godinu dana ima i spremnu pravomoćnu građevinsku dozvolu. Sada kada smo do nje došli, kada su odluke Vlade donesene u tom smjeru, zaista očekujemo kako ćemo u skorije vrijeme naći i model financiranja njegove izgradnje. Drugi jako velik i važan projekt na kojem se zahvaljujem ministrici Vučković je Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak, procijenjene vrijednosti 118 milijuna eura. Uvjerena sam da ćemo zajedničkim snagama riješiti i pitanje važnosti i gospodarenja otpadom i zaštite okoliša na širem području

Mi smo pripremili dodatnu mjeru za rješavanje prvog stambenog pitanja našim mladim obiteljima i ona će s realizacijom započeti slijedeće godine. Dodatno, kada govorimo i o samoj poljoprivredi koja je jedna od naših najvažnijih strateških gospodarskih grana, zahvalit ću se ministru Vlajčiću na razumijevanju potrebe pokretanja mlinske industrije, prehrambenim kapacitetima i pokretanju proizvodnje pekarskih proizvoda. Zahvaljujem se i na aktivnostima koje su poduzeli, a zajednički ćemo nastaviti raditi upravo na revitalizaciji naših mlinova. Kada govorim o Osječko-baranjskoj županiji, u ovoj godini proizveli smo čak 384.000 tona pšenice što nas obvezuje da osiguramo stabilnost i sigurnost u proizvodnji hrane na našem području. Uvjerena sam da ćemo najveći dio od ovih proizvedenih količina uspjeti prerađivati upravo na području Osječko-baranjske, i susjednih slavonskih županija, upravo gdje ta sirovina i nastaje. Time ćemo zaokružiti cijeli ciklus same proizvodnje

bila je domaćin, koja je pod predsjedanjem potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih braniteljaodržana u Iloku. Uz župane pet slavonskih županija, sjednici su nazočili i potpredsjednici Vlade i ministri, ministrite ministrice, kao i državni tajnici, rektori, saborski zastupnici, predstavnici udruga poslodavaca, županijskih razvojnih agencija i drugi gosti.U uvodnom obraćanju ministar Medved se osvrnuo na 2016. godinu kada je pokrenut projekt Slavonija, Baranja i Srijem, trenutak u kojem se istok Hrvatske suočavao s ozbiljnim demografskim, gospodarskim i razvojnim izazovima. -– rekao je Medved.Podsjetio je da je u proteklih devet godina na područjuzavršeno ili pokrenuto gotovo, a ugovoreno gotovovrijednih projekata. Istaknuo je kako je u Osječko-baranjskoj županiji ugovoreno gotovo, u Vukovarsko-srijemskoj više od jedne milijarde eura, u Brodsko-posavskoj gotovo, u Virovitičko-podravskoj gotovo, u Požeško-slavonskoj županiji više od. -– zaključio je ministar Medved.Županicaistaknula je kako su rezultati provedbe Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem itekako vidljivi diljem svih pet slavonskih županija. -– naglasila je županica Tramišak.Osvrnula se i na jedno odna koje je Osječko-baranjska županija stavila poseban naglasak, a to je demografija, istaknuvši kako je jedan od ciljeva županijske uprave u budućem razdoblju sustavna pomoć i podrška mladim obiteljima, od rješavanja stambenog pitanja do podrške u prvim danima roditeljstva. -– rekla je županica u svom obraćanju, podsjetivši kako Osječko-baranjska županija početkom sljedeće godine raspisuje Javni poziv za ulaganje u preradbene kapacitete u mlinskoj industriji, za što iz Proračuna izdvaja milijun eura.