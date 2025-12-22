konkatedrale sv. Petra i Pavla

četvrta adventska svijeća

Ivan Radić

završnica došašća

ljubav

U danima koji slijede svima želim mir u srcu, zdravlje u domu i ljudskost pri svakom susretu, da blagdane provedu u društvu svojih najmilijih, u toplini, u razumijevanju i zahvalnosti. Čestit i blagoslovljen Božić želim svima

Ženske klape Allegre Osijek

Đuro Hranić

Nataša Tramišak

Ivan Anušić

Ispredu nedjelju navečer svečano je zapaljenana gradskom adventskom vijencu. Anđeosku svijeću zapalio je osječki gradonačelnik, čime je obilježenai ulazak u najsvečanije dane uoči Božića.Gradonačelnik Radić istaknuo je kako četvrta adventska svijeća, koja je simbolizira,, podsjeća da je Božić pred vratima.”, poručio je gradonačelnik.Program je bio obogaćen nastupom, koja je izvela prigodne adventske pjesme.Time je zaključen ovogodišnji niz paljenja adventskih svijeća na gradskom vijencu. Prvu adventsku svijeću zapalio je đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit mons., drugu županica, a treću, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane.