Četvrta adventska svijeća zapaljena u ozračju ljubavi i zajedništva
22.12.2025. 9:08
Ispred konkatedrale sv. Petra i Pavla u nedjelju navečer svečano je zapaljena četvrta adventska svijeća na gradskom adventskom vijencu. Anđeosku svijeću zapalio je osječki gradonačelnik Ivan Radić, čime je obilježena završnica došašća i ulazak u najsvečanije dane uoči Božića.
Gradonačelnik Radić istaknuo je kako četvrta adventska svijeća, koja je simbolizira, ljubav, podsjeća da je Božić pred vratima.
"U danima koji slijede svima želim mir u srcu, zdravlje u domu i ljudskost pri svakom susretu, da blagdane provedu u društvu svojih najmilijih, u toplini, u razumijevanju i zahvalnosti. Čestit i blagoslovljen Božić želim svima”, poručio je gradonačelnik.
Program je bio obogaćen nastupom Ženske klape Allegre Osijek, koja je izvela prigodne adventske pjesme.
Time je zaključen ovogodišnji niz paljenja adventskih svijeća na gradskom vijencu. Prvu adventsku svijeću zapalio je đakovačko-osječki nadbiskup i metropolit mons. Đuro Hranić, drugu županica Nataša Tramišak, a treću Ivan Anušić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane.
Tekst i foto: Osijek.hr
