Provjerite radno vrijeme trgovina za blagdane
22.12.2025. 13:12
Bliži se kraj godine i blagdani pa će u tom razdoblju trgovine i trgovački centri raditi drugačije no inače.
U nastavku provjerite radno vrijeme trgovina za Badnjak, Božić i blagdan sv. Stjepana:
Konzum
Badnjak, 24. prosinca - od 07:00 do 17:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]
Lidl
Badnjak, 24. prosinca - Sv. Leopolda Bogdana Mandića, Zeleno polje od 8:00 do 14:00 sati, Ulica J. J. Strossmayera od 7:00 do 14:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]
Plodine
Badnjak, 24. prosinca - [nema objavljeno radno vrijeme za blagdane]
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]
Studenac
Badnjak, 24. prosinca - Martina Divalta, Bednjanska ulica, Josipa Jurja Strossmayera od 7:00 do 18:00 sati, Franje Markovića od 7:30 do 18:00 sati, Stjepana Radića od 6:30 do 18:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]
Eurospin
Badnjak, 24. prosinca - od 07:00 do 18:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]
Kaufland
Badnjak, 24. prosinca - od 7:00 do 20:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]
Spar
Badnjak, 24. prosinca - Kneza Trpimira,Strossmayerova, Svilajska 35b od 7:00 do 16:00 sati, Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 7:00 do 17:00 sati, Svilajska 31a od 9:00 do 17:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]
NTL
Badnjak, 24. prosinca - do 15:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]
Portanova
Badnjak, 24. prosinca - 10:00 do 17:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]
Mall Osijek
Badnjak, 24. prosinca - od 9:00 do 17:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]
Emmezeta
Badnjak, 24. prosinca - [nema objavljeno radno vrijeme za blagdane]
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]
Retail park Gacka
Badnjak, 24. prosinca - od 9:00 do 17:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek
Badnjak, 24. prosinca - [nema objavljeno radno vrijeme za blagdane]
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova
Badnjak, 24. prosinca - [nema objavljeno radno vrijeme za blagdane]
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
