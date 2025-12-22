Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Bliži se kraj godine i blagdani pa će u tom razdoblju trgovine i trgovački centri raditi drugačije no inače.

U nastavku provjerite radno vrijeme trgovina za Badnjak, Božić i blagdan sv. Stjepana:
Konzum
Badnjak, 24. prosinca - od 07:00 do 17:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]

Lidl
Badnjak, 24. prosinca - Sv. Leopolda Bogdana Mandića, Zeleno polje od 8:00 do 14:00 sati, Ulica J. J. Strossmayera od 7:00 do 14:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]

Plodine
Badnjak, 24. prosinca - [nema objavljeno radno vrijeme za blagdane]
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]

Studenac
Badnjak, 24. prosinca - Martina Divalta, Bednjanska ulica, Josipa Jurja Strossmayera od 7:00 do 18:00 sati, Franje Markovića od 7:30 do 18:00 sati, Stjepana Radića od 6:30 do 18:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]

Eurospin
Badnjak, 24. prosinca - od 07:00 do 18:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]

Kaufland
Badnjak, 24. prosinca - od 7:00 do 20:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]

Spar
Badnjak, 24. prosinca - Kneza Trpimira,Strossmayerova, Svilajska 35b od 7:00 do 16:00 sati, Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 7:00 do 17:00 sati, Svilajska 31a od 9:00 do 17:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]

NTL
Badnjak, 24. prosinca - do 15:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]

Portanova
Badnjak, 24. prosinca - 10:00 do 17:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]

Mall Osijek
Badnjak, 24. prosinca - od 9:00 do 17:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]

Emmezeta
Badnjak, 24. prosinca - [nema objavljeno radno vrijeme za blagdane]
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]

Retail park Gacka
Badnjak, 24. prosinca - od 9:00 do 17:00 sati
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]

Stop shop Osijek
Badnjak, 24. prosinca - [nema objavljeno radno vrijeme za blagdane]
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]

Retail park Retfala Nova
Badnjak, 24. prosinca - [nema objavljeno radno vrijeme za blagdane]
Božić, 25. prosinca - [ZATVORENO]
Sv. Stjepan - [ZATVORENO]

Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




