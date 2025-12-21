Mio Standard

Vrijednost radova je oko milijun eura. Naime, osim kružnog toka ovdje će Unikom urediti hortikulturu, odnosno zelenilo te će do kraja siječanja bit završena i biciklističko- pješačka staza. Nismo htjeli čekati završetak i tih radova, već smo htjeli što prije kružni tok pustiti u promet s obzirom da je kolnik gotov.

Hrvatskim cestama.

pješačkih i biciklističkih staza, novu LED javnu rasvjetu i sustav oborinske odvodnje

Na inicijativu Grada Osijeka krenuli smo u projektiranje i evo u konačnici u rekonstrukciju ovoga raskrižja. Kao što vidite, osim prometnih površina izvela se i nova energetski učinkovita javna rasvjeta. Sanirati ćemo hortikulturno, cijeli prostor obuhvata, oborinsku odvodnju smo riješili i, dakle uredili smo nove biciklističke i pješačke staze

Goran Martinović

Imamo odličnu suradnju sa Hrvatskim cestama, provodimo zajednički brojne projekte na području grada, rekao bih, nikada više projekata. A pred nama su i novi projekti poput rekonstrukcije državne ceste kroz Nemetin, gdje će osim ceste, biti izgrađena i biciklistička staza kojom će Osijek, odnosno Donji grad biti spojen s Aljmašem. Također, ide u realizaciju i kružni tok u Tenji, javna rasvjeta na južnoj obilaznici od Juga 2 do čvora Elektroslavonija, dekorativna rasvjeta na Mostu dr. Franje Tuđmana. Također, jedan od najvećih projekata, a koji će uskoro ići u javnu nabavu, je Strosmayerova ulica koja će postati zelena avenija. Vrijednost tih radova je čak 50 milijuna eura

Iskoristio bih ovu priliku i zahvalio se i gradonačelniku grada Osijeka, bez čije potpore i suradnje svi ovi projekti ne bi bili mogući. Kao što znate, Grad Osijek sudjeluje na svim projektima u upravnom postupku, dakle u postupcima izdavanja lokacijske, građevinske i upravnih dozvola, jednostavno, bez suradnje s Gradom Osijekom, svi ovi projekti ne bi mogli ići u realizaciju

Gradskoj četvrti Donji grad

Nikad veća ulaganja u Donjem gradu, od spoja promenadom Donjeg i Gornjeg grada, nedavno je otvorena Radičevićeva ulice, gdje će uskoro krenuti i sadnja stabala, Mostarska ulica, Gupčeva, Cvjetkova. Napravili smo potpuno novo igralište u centru Donjeg grada, obnovljena su dječja igrališta u Dječjem vrtiću Ivančica i Dječjem vrtiću Mak

biciklistička staza

Osnovne škole Jagoda Truhelka

nove dvorane

Mene, naravno, kao predsjednika Gradskoga vijeća vesele ulaganja u sve dijelove našega grada, a posebice kao Donjograđanina, vesele me ulaganja u Donji grad. Nedavno smo otvorili i cjelovito uređenu ulicu Branka Radičevića. Zatim i izgradnja nove biciklističke pješačke staze u Huttlerovoj ulici, pa evo i cijelom dužinom ulice Matije Gupca do Zelenoga polja i ono što je bila dugogodišnja želja svih naših sugrađana u Donjem gradu, a to je osvjetljenje parka Katarine Kosače

Tihomir Florijančić

Tekst i foto: Osijek.hr

