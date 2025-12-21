Novi kružni tok "Mio Standard" povećao sigurnost i protočnost prometa
21.12.2025. 9:58
U subotu je u promet pušten kružni tok „Mio Standard“ na raskrižju državne ceste DC417, Ulice Martina Divalta i Vukovarske ulice u Osijeku, čime je uklonjeno dosadašnje prometno rizično „T“ raskrižje. Na toj se lokaciji ranije nalazilo nepregledno raskrižje smješteno u „S“ krivini, uz velike brzine na prometnom pravcu Osijek – Nemetin i otežano uključivanje iz Ulice Martina Divalta, što je često dovodilo do prometnih nesreća.
Izgradnjom kružnog toka povećana je sigurnost svih sudionika u prometu te poboljšana protočnost i preglednost prometovanja, istaknuo je osječki gradonačelnik Ivan Radić obilazeći završne radove.
„Vrijednost radova je oko milijun eura. Naime, osim kružnog toka ovdje će Unikom urediti hortikulturu, odnosno zelenilo te će do kraja siječanja bit završena i biciklističko- pješačka staza. Nismo htjeli čekati završetak i tih radova, već smo htjeli što prije kružni tok pustiti u promet s obzirom da je kolnik gotov.„, izjavo je gradonačelnik Radić.
Projekt je realiziran u suradnji s Hrvatskim cestama. Uz rekonstrukciju kolnika, obuhvatio je izgradnju pješačkih i biciklističkih staza, novu LED javnu rasvjetu i sustav oborinske odvodnje.
„Na inicijativu Grada Osijeka krenuli smo u projektiranje i evo u konačnici u rekonstrukciju ovoga raskrižja. Kao što vidite, osim prometnih površina izvela se i nova energetski učinkovita javna rasvjeta. Sanirati ćemo hortikulturno, cijeli prostor obuhvata, oborinsku odvodnju smo riješili i, dakle uredili smo nove biciklističke i pješačke staze.“ – izjavio je rukovoditelj Poslovne jedinice Osijek Hrvatskih cesta Goran Martinović.
Grad Osijek i Hrvatske ceste partneri su na mnogim projektima.
„Imamo odličnu suradnju sa Hrvatskim cestama, provodimo zajednički brojne projekte na području grada, rekao bih, nikada više projekata. A pred nama su i novi projekti poput rekonstrukcije državne ceste kroz Nemetin, gdje će osim ceste, biti izgrađena i biciklistička staza kojom će Osijek, odnosno Donji grad biti spojen s Aljmašem. Također, ide u realizaciju i kružni tok u Tenji, javna rasvjeta na južnoj obilaznici od Juga 2 do čvora Elektroslavonija, dekorativna rasvjeta na Mostu dr. Franje Tuđmana. Također, jedan od najvećih projekata, a koji će uskoro ići u javnu nabavu, je Strosmayerova ulica koja će postati zelena avenija. Vrijednost tih radova je čak 50 milijuna eura.„ - rekao je gradonačelnik Ivan Radić.
„Iskoristio bih ovu priliku i zahvalio se i gradonačelniku grada Osijeka, bez čije potpore i suradnje svi ovi projekti ne bi bili mogući. Kao što znate, Grad Osijek sudjeluje na svim projektima u upravnom postupku, dakle u postupcima izdavanja lokacijske, građevinske i upravnih dozvola, jednostavno, bez suradnje s Gradom Osijekom, svi ovi projekti ne bi mogli ići u realizaciju.“- rekao je Goran Martinović.
Gradonačelnik Radić podsjetio je i na brojne projekte u Gradskoj četvrti Donji grad na čijem se području nalazi i ovaj novoizgrađeni kružni tok.
„Nikad veća ulaganja u Donjem gradu, od spoja promenadom Donjeg i Gornjeg grada, nedavno je otvorena Radičevićeva ulice, gdje će uskoro krenuti i sadnja stabala, Mostarska ulica, Gupčeva, Cvjetkova. Napravili smo potpuno novo igralište u centru Donjeg grada, obnovljena su dječja igrališta u Dječjem vrtiću Ivančica i Dječjem vrtiću Mak.“- istaknuo je gradonačelnik te dodao da će uskoro biti završena biciklistička staza, te da kreće nadogradnja Osnovne škole Jagoda Truhelka s novim učionicama i novom školskom dvoranom, te izgradnja nove dvorane u OŠ Ljudevit Gaj.
„Mene, naravno, kao predsjednika Gradskoga vijeća vesele ulaganja u sve dijelove našega grada, a posebice kao Donjograđanina, vesele me ulaganja u Donji grad. Nedavno smo otvorili i cjelovito uređenu ulicu Branka Radičevića. Zatim i izgradnja nove biciklističke pješačke staze u Huttlerovoj ulici, pa evo i cijelom dužinom ulice Matije Gupca do Zelenoga polja i ono što je bila dugogodišnja želja svih naših sugrađana u Donjem gradu, a to je osvjetljenje parka Katarine Kosače.“- rekao je predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Florijančić.
Tekst i foto: Osijek.hr
