IPA Hrvatska Sekcija

63 članica

KBC Osijek, Zavoda za Nefrologiju sestre Tihane Lovrić

Udruge dijaliziranih, transplantiranih i kroničnih bubrežnih bolesnika u Osijeku

Naime, osobe tj. bolesnici čiji bubrezi više ne mogu prirodno obavljati te funkcije, dolaze u osječki KBC idu na dijalizu svaka dva dana kako bi uklonili višak vode, otopljenih tvari i toksina iz krvi stoga smo odlučili darovati ih slatkim poklon paketima kako bi bili barem na ovan način odali priznanje za ovu tešku borbu koju vode s bolesti a nije lagana

Tihana Lovrić

Odlučili smo ovaj Božić darovati bolesnike Zavoda za nefrologiju kojih ima 151. Ujedno se zahvaljujemo OS Tin Ujević i članovima Udruge Malih dijabetičara MaDi Osijek te nastavnici Andrei Opačak koja je s učenicima i članovima udruge osigurala božićne čestitke, gdje je svaki učenik i član udruge napisao pismo posvećeno jednom bolesniku koji se bori s ovom teškom bolesti

Božidar Vrselja

Ujedno ovom prilikom se zahvaljujemo našim donatorima na koje smo iznimno ponosni, bez kojih ovaj projekt ne bi bio ovakav, Ivani Lendić i Saponia d.d., Miroslavu Šimić i Kraš d.o.o., Filir d.o.o. i posebna zahvala djevojčici od 12g. Kristini Kozić koja je napravila poklon privjeske za ključeve

Tekst i foto: Zoran Kon/Božidar Vrselja/Tihana Lovrić

, utemeljena je 2001. godine, u Malinskoj na otoku Krku. Primljena je u punopravno članstvo International Police Association u Norveškoj, u svibnju 2003. kaoDanas IPA Hrvatska Sekcija djeluje na domaćoj i internacionalnoj razini putem svojih 20 IPA klubova, osnovanih u svim županijama Lijepe naše. IPA Hrvatska Sekcija i njeni klubovi na godišnjoj razini organiziraju razne manifestacije, strukovno – policijska , športska, kulturna, znanstvena, zabavna i humanitarna događanja.Nastavno na gore navedene aktivnosti odazvali su se pozivu djelatnice, ujedno i dopredsjednice, za donaciju poklon paketa za bolesnike i članove Udruge i donirali 19. prosinca 2025 poklon pakete Zavodu za Nefrologiju., - kaže sestra.“ – navodi voditelj projekta.“ – navodi Ladislav Bece, predsjednik regionalnog kluba IPA Osječko-baranjske.