Operativno dežurstvo I. policijske postaje Osijek

Objedinjeni hitni bolnički prijem Kliničkog bolničkog centra Osijek

desetogodišnji dječak

petarda u ruci.

teško ozlijeđeno i amputirana

nisu igračke

apeliraju

ne kupuju djeci.

ozljede, požare

prekršaj

Foto: Osijek031.com/Arhiv

s ispostavom Čepin sinoć je u 21.30 sati zaprimilo dojavu da je nazaprimljen, kojemu je na Trgu slobode u Osijeku eksplodiralaDijete jesu mu dva prsta lijeve ruke, izvijestili su iz policije.Na mjestu događaja očevidna ekipa PU osječko-baranjske obavila je očevid te slijedi daljnji rad na utvrđivanju svih okolnosti opisanog događaja.Policija podsjeća građane da pirotehnička sredstvatena roditelje da ihPirotehnička sredstva nisu bezopasna, pogotovo kada su u dječjim rukama. Mogu uzrokovati, a njihova uporaba može biti itekako opasna u zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi.Također, upozoravaju roditelje i skrbnike da u slučaju kada policija zatekne dijete mlađe od 14 godina u posjedu ili korištenju zabranjenih pirotehničkih sredstva, oni odgovaraju za tajjer mlađi od 14 godina ne mogu koristiti nikakva pirotehnička sredstva.Maloljetnici stariji od 14 godina mogu koristiti samo pirotehnička sredstva kategorije F1 (bengalske šibice, male petarde, konfete - bombice, žabice, pasje bombice, naboji za dječje pištolje, šibice sa zlatnom i srebrnom kišom i sl.).Obzirom na zakonske odredbe, policijski službenici ove Policijske uprave će kontinuirano obavljati nadzor prodajnih mjesta na području cijele županije te da će pirotehnička sredstva oduzeti ukoliko utvrde nepravilnosti, odnosno ukoliko se prodaja i uporaba pirotehničkih sredstava obavlja suprotno zakonskim odredbama, a odgovorne pravne ili fizičke osobe bit će prekršajno prijavljene.