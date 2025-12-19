Državni inspektorat Republike Hrvatske

Domaća svježa jaja sa zagorskih brega

bakterije Salmonella Typhimurium

OPG Tepeš

nije u skladu

Podaci o proizvodu

izvijestio je o opozivu proizvoda, najbolje upotrijebiti do: 06.01.2026., 07.01.2026. i 08.01.2026., zbog utvrđenena farmi kokoši nesilica jaja za konzum, Druškovec Humski, Hum na Sutli, JIBG HR 50066647, registracijskog broja 1HR0166.Proizvods Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.Proizvođač: OPG Tepeš Miljenko, Druškovec Humski, Hum na SutliMaloprodaja: MINI MLJEKARA VERONIKA d.o.o., DesinićPodrijetlo proizvoda: Republika Hrvatska