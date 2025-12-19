Osijek nastavlja ulagati u mlade: dodijeljene stipendije učenicima i studentima
Zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin u petak je dodijelio stipendije učenicima i studentima s područja grada za školsku, odnosno akademsku godinu 2025./2026. Nastavak je to sustavne potpore Grada mladima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima, STEM području, kao i darovitim učenicima te učenicima i studentima s invaliditetom.
Uručeno je ukupno 85 ugovora o stipendiranju – 53 učeničke i 32 studentske stipendije, za što je iz proračuna osigurano 138 tisuća eura.
Zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin istaknuo je kako su stipendije jasna poruka mladima da se trud i upornost prepoznaju i vrednuju.
– Grad Osijek ih vidi kao svijetlu točku budućnosti, kao mlade ljude koji će u društvenom, gospodarskom, obrazovnom i razvojnom smislu nositi grad naprijed. U svemu ćemo im i dalje biti partneri na njihovu putu – poručio je Vulin.
Govoreći o obrazovanju, naglasio je kako se u Osijeku provodi najveći investicijski ciklus u povijesti grada kada je riječ o školstvu. U planu je izgradnja nove osnovne škole u Retfali te dogradnja još 13 osnovnih škola, čime će svih 21 škola kojima je Grad Osijek osnivač imati uvjete za jednosmjensku, odnosno cjelodnevnu nastavu.
– Danas devet osnovnih škola radi u dvije smjene, dok ih je 12 već u jednosmjenskoj nastavi, a dvije su uključene u program cjelodnevnog obrazovanja. Naš je cilj osigurati jednake i kvalitetne uvjete za svu djecu – rekao je Vulin.
Uz infrastrukturna ulaganja, Grad je posljednjih godina povećao i standard izdvajanja za osnovno obrazovanje. Financira se produženi boravak u svim osnovnim školama, od 2024. godine Grad osigurava radne bilježnice i školski pribor, a od 2022. financiraju se i vozački ispiti za 50 najboljih maturanata. U pripremi je i projekt centralne školske kuhinje, kojom će svim osnovnoškolcima biti osiguran kvalitetan i ujednačen obrok, u skladu s preporukama struke.
Učeničke stipendije iznose 100 eura mjesečno, dok studentske stipendije iznose 200 eura mjesečno.
Među dobitnicima je i Vita Jović, učenica Edukos gimnazije trećeg razreda prirodoslovno-matematičkog smjera, dobitnica stipendije u kategoriji darovitih učenika.
– Ova stipendija učenicima i studentima doista mnogo znači jer nam omogućuje ulaganje u znanje i osobni razvoj. Zahvaljujem Gradu Osijeku na potpori i čestitam svim ostalim stipendistima – rekla je Jović.
