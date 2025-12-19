Dragan Vulin

Zamjenik osječkog gradonačelnikau petak je dodijelio ss područja grada za školsku, odnosno akademsku godinu 2025./2026. Nastavak je to sustavne potpore Grada mladima koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima, STEM području, kao i darovitim učenicima te učenicima i studentima s invaliditetom.Uručeno je ukupnoo stipendiranju – 53 učeničke i 32 studentske stipendije, za što je iz proračuna osiguranoZamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin istaknuo je kako su stipendije jasna poruka mladima da se trud i upornost prepoznaju i vrednuju.– poručio je Vulin.Govoreći o obrazovanju, naglasio je kako se u Osijeku provodiu povijesti grada kada je riječ o školstvu. U planu je izgradnjate dogradnja još, čime će svih 21 škola kojima je Grad Osijek osnivač imati uvjete za jednosmjensku, odnosno cjelodnevnu nastavu.– rekao je Vulin.Uz infrastrukturna ulaganja, Grad je posljednjih godinaizdvajanja za osnovno obrazovanje. Financira se produženi boravak u svim osnovnim školama, od 2024. godine Grad osigurava radne bilježnice i školski pribor, a od 2022. financiraju se i vozački ispiti za. U pripremi je i projekt centralne školske kuhinje, kojom će svim osnovnoškolcima biti osiguran kvalitetan i ujednačen obrok, u skladu s preporukama struke.Učeničke stipendije iznose, dok studentske stipendije iznoseMeđu dobitnicima je i, učenica Edukos gimnazije trećeg razreda prirodoslovno-matematičkog smjera, dobitnica stipendije u kategoriji darovitih učenika.– rekla je Jović.