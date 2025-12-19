Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Policijski službenici I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin u suradnji s policijskim službenicima Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske su 17. prosinca temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku obavili pretragu doma i drugih prostorija, kojima se koristi 39-godišnjak. U njoj je pronađeno i uz potvrdu oduzeto ukupno 1.814,8 grama marihuane, 1.025,3 grama amfetamina, 5,4 grama psilocibina ili takozvane ''čarobne gljive'', digitalna vaga s priborom te novac, izvijestili su iz policije.

Osumnjičeni je nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.


Foto: PU osječko-baranjska


