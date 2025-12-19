Policijski službenici I. policijske postaje Osijek

Čepin

Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske

39-godišnjak

1.814,8 grama marihuane, 1.025,3 grama amfetamina, 5,4 grama psilocibina ili takozvane ''čarobne gljive'', digitalna vaga s priborom te novac

kaznenu prijavu

pritvorskom nadzorniku

Foto: PU osječko-baranjska

s ispostavomu suradnji s policijskim službenicimasu 17. prosinca temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku obavili pretragu doma i drugih prostorija, kojima se koristi. U njoj je pronađeno i uz potvrdu oduzeto ukupno, izvijestili su iz policije.Osumnjičeni je nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja uzza neovlaštenu proizvodnju i promet drogama Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predanPolicijske uprave osječko-baranjske.