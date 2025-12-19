Pretres u Osijeku: 39-godišnjak završio u pritvoru zbog droge
19.12.2025. 12:15
Policijski službenici I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin u suradnji s policijskim službenicima Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske su 17. prosinca temeljem naloga Općinskog suda u Osijeku obavili pretragu doma i drugih prostorija, kojima se koristi 39-godišnjak. U njoj je pronađeno i uz potvrdu oduzeto ukupno 1.814,8 grama marihuane, 1.025,3 grama amfetamina, 5,4 grama psilocibina ili takozvane ''čarobne gljive'', digitalna vaga s priborom te novac, izvijestili su iz policije.
Osumnjičeni je nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.
Foto: PU osječko-baranjska
