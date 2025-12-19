Operativno dežurstvo Policijske postaje Našice

Markovcu Našičkom

požara

Javne vatrogasne postrojbe Našice

44-godišnjaka

preminuo

42-godišnjak

Klinički bolnički centar Osijek

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

je sinoć malo prije 23 sata zaprimilo dojavu da je udošlo dona obiteljskoj kući.Požar su ugasili vatrogascite iz kuće iznijeliu besvjesnom stanju.Na mjesto događaja pristupio je i liječnički tim Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, ali 44-godišnjak je ubrzo. U trenutku izbijanja požara u kući se od ukućana nalazio i, koji nije ozlijeđen, izvijestili su iz policije.Očevid je u tijeku, a tijelo je po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku prevezeno u, gdje će biti obavljena obdukcija.