Vijesti
Operativno dežurstvo Policijske postaje Našice je sinoć malo prije 23 sata zaprimilo dojavu da je u Markovcu Našičkom došlo do požara na obiteljskoj kući.

Požar su ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Našice te iz kuće iznijeli 44-godišnjaka u besvjesnom stanju.

Na mjesto događaja pristupio je i liječnički tim Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, ali 44-godišnjak je ubrzo preminuo. U trenutku izbijanja požara u kući se od ukućana nalazio i 42-godišnjak, koji nije ozlijeđen, izvijestili su iz policije.

Očevid je u tijeku, a tijelo je po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će biti obavljena obdukcija.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




