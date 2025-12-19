Požar u Markovcu Našičkom odnio jedan život
19.12.2025. 11:20
Operativno dežurstvo Policijske postaje Našice je sinoć malo prije 23 sata zaprimilo dojavu da je u Markovcu Našičkom došlo do požara na obiteljskoj kući.
Požar su ugasili vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Našice te iz kuće iznijeli 44-godišnjaka u besvjesnom stanju.
Na mjesto događaja pristupio je i liječnički tim Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, ali 44-godišnjak je ubrzo preminuo. U trenutku izbijanja požara u kući se od ukućana nalazio i 42-godišnjak, koji nije ozlijeđen, izvijestili su iz policije.
Očevid je u tijeku, a tijelo je po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku prevezeno u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će biti obavljena obdukcija.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
