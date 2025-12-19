Grad Osijek osigurao gotovo 247 tisuća eura za projekte udruga u 2026.
19.12.2025. 11:05
Gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić raspisao je Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2026. godini, za što je osigurano ukupno 246.900,00 eura.
Natječajem su definirana tri područja financiranja, uz utvrđene iznose i raspon potpore po pojedinom projektu ili programu.
Za projekte i programe udruga od interesa za opće dobro u Gradu Osijeku osigurano je 176.900,00 eura, pri čemu se po projektu ili programu može ostvariti potpora u iznosu od 500,00 do 10.000,00 eura. U ovom području ne financiraju se projekti iz kulture i sporta, budući da se oni financiraju putem posebnih javnih poziva.
Za projekte i programe udruga proisteklih iz Domovinskog rata predviđeno je 40.000,00 eura, uz raspon financiranja od 300,00 do 4.000,00 eura po projektu ili programu.
Treće područje odnosi se na projekte i programe udruga usmjerenih unaprjeđenju života umirovljenika, za koje je osigurano 30.000,00 eura, a pojedina potpora može iznositi od 500,00 do 4.000,00 eura.
Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje su upisane u odgovarajući registar, uključujući Registar neprofitnih organizacija, imaju statutom definirane djelatnosti povezane s predmetom financiranja te uredno i transparentno financijsko poslovanje. Svaka udruga može prijaviti najviše jedan projekt ili program.
Korisnici projekta ili programa trebaju biti stanovnici Grada Osijeka, odnosno prijavljeni projekt mora zadovoljiti javne potrebe i interese grada te pridonositi njegovu razvoju i ugledu. Uz to, udruga mora biti registrirana u Republici Hrvatskoj najmanje godinu dana, a sve aktivnosti moraju se provoditi unutar proračunske 2026. godine.
Rok za podnošenje prijedloga je 30 dana od dana objave, a zadnji dan za prijavu je 16. siječnja 2026.
Javni natječaj s natječajnom dokumentacijom i uputama o načinima predaje prijava objavljen je na mrežnoj stranici Grada Osijeka i mrežnoj stranici Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
