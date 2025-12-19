Opoziv pakiranog kruha zbog moguće prisutnosti stranog tijela
19.12.2025. 10:15
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je da subjekt u poslovanju s hranom Mlinar pekarska industrija d.o.o., Zagreb iz predostrožnosti opoziva Pakirani kruh produljene svježine sljedećih naziva:
– 10265 CHIA KRUH PAK 400g; bar kod: 3858889894039
– 10319 CHIA KRUH PAK PL 400g; bar kod 3856028410720
– 10262 HELJDIN KRUH PAK 450g; bar kod: 3858889894008
– 10318 HELJDIN KRUH PAK PL 450g bar kod: 3856028410768
– 10293 FIT KRUH PAK 420g; bar kod: 3856028400967
– 10320 FIT KRUH PAK PL 420g; bar kod: 3856028410744
datuma najbolje upotrijebiti do 18.12.2025, 19.12.2025, 21.12.2025, 22.12.2025, 23.12.2025, 24.12.2025, zbog moguće prisutnosti stranog tijela u proizvodima (metalnog podrijetla).
Proizvodi nisu u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.
Iz Mlinara pozivaju kupce da proizvod s gore navedenim rokovima trajanja ne konzumiraju te da ih vrate u trgovinu u kojoj su ga kupili, uz predočenje
valjanog računa gdje će biti osiguran povrat novca.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: MLINAR pekarska industrija d.o.o., Zagreb
Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Foto: Pexels.com/Ilustracija
