izvijestio je da subjekt u poslovanju s hranom, Zagreb iz predostrožnosti opozivasljedećih naziva:– 10265 CHIA KRUH PAK 400g; bar kod: 3858889894039– 10319 CHIA KRUH PAK PL 400g; bar kod 3856028410720– 10262 HELJDIN KRUH PAK 450g; bar kod: 3858889894008– 10318 HELJDIN KRUH PAK PL 450g bar kod: 3856028410768– 10293 FIT KRUH PAK 420g; bar kod: 3856028400967– 10320 FIT KRUH PAK PL 420g; bar kod: 3856028410744datuma najbolje upotrijebiti do 18.12.2025, 19.12.2025, 21.12.2025, 22.12.2025, 23.12.2025, 24.12.2025, zbog moguće prisutnostiu proizvodima (metalnog podrijetla).Proizvodis Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.Iz Mlinara pozivaju kupce da proizvod s gore navedenim rokovima trajanjate da ihu kojoj su ga kupili, uz predočenjevaljanog računa gdje će biti osiguran povrat novca.Proizvođač: MLINAR pekarska industrija d.o.o., ZagrebObavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima