Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Život031
Lječilište Bizovačke toplice uvođenjem Vacumed terapije, inovativne metode inspirirane svemirskom tehnologijom još jednom potvrđuje svoju ulogu predvodnika u području fizikalne terapije i rehabilitacije.

Što je Vacumed terapija?
Vacumed je terapija koja djeluje na principu kontroliranog izmjenjivanja vakuuma i normalnog tlaka, čime se značajno poboljšava cirkulacija krvi i limfe u donjim ekstremitetima. Tijekom tretmana pacijent leži u udobnom, opuštenom položaju, dok uređaj potiče prirodne procese regeneracije organizma. Terapija je neinvazivna, bezbolna i ugodna, a provodi se pod stručnim nadzorom našeg zdravstvenog osoblja.

Vacumed terapija učinkovito pomaže kod loše cirkulacije u nogama, osjećaja težine, umora i hladnoće, kroničnih otoka i zadržavanja tekućine, sporog oporavka nakon operacija i ozljeda, dijabetičkih komplikacija povezanih s cirkulacijom, rana koje teško ili sporo zacjeljuju te u prevenciji vaskularnih komplikacija.

Poboljšanom cirkulacijom Vacumed osigurava bolju opskrbu tkiva kisikom i hranjivim tvarima, što značajno ubrzava procese zacjeljivanja i obnove.

Lječilište koje ulaže u budućnost zdravlja
Lječilište Bizovačke toplice kontinuirano ulaže u vrhunsku opremu i stručnost kako bi osiguralo najvišu kvalitetu skrbi. Uvođenje Vacumed terapije još je jedan korak prema integraciji moderne tehnologije u individualizirani pristup svakom pacijentu.

Besplatna prva terapija
Kako bi svima omogućili da se upoznaju s prednostima ove inovativne metode, prva Vacumed terapija je potpuno besplatna, dok promotivna cijena tretmana, do 15. siječnja 2026. iznosi 40,00€.

Termin za Vacumed terapiju možete rezervirati već danas putem službene web stranice Lječilišta Bizovačke toplice ili pozivom na broj 031/685-150, gdje vas očekuje ljubazno i stručno osoblje koje će vam rado pomoći!


[Sponzorirani članak]


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Pomeranski Špic ...
Primamo rezervacije za...
ASTROLOGIJA - TARO...
Razriješite misterij s...
HIDROIZOLACIJA MAL...
HIDROIZOLACIJA MALETIC...
Najmanje pudle, od...
Najmanje pudle, od naj...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:274

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa