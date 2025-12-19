Nova Vacumed terapija u Lječilištu Bizovačke toplice - svemirska tehnologija za cirkulaciju, otekline i zacjeljivanje rana
19.12.2025. 9:00
Lječilište Bizovačke toplice uvođenjem Vacumed terapije, inovativne metode inspirirane svemirskom tehnologijom još jednom potvrđuje svoju ulogu predvodnika u području fizikalne terapije i rehabilitacije.
Što je Vacumed terapija?
Vacumed je terapija koja djeluje na principu kontroliranog izmjenjivanja vakuuma i normalnog tlaka, čime se značajno poboljšava cirkulacija krvi i limfe u donjim ekstremitetima. Tijekom tretmana pacijent leži u udobnom, opuštenom položaju, dok uređaj potiče prirodne procese regeneracije organizma. Terapija je neinvazivna, bezbolna i ugodna, a provodi se pod stručnim nadzorom našeg zdravstvenog osoblja.
Vacumed terapija učinkovito pomaže kod loše cirkulacije u nogama, osjećaja težine, umora i hladnoće, kroničnih otoka i zadržavanja tekućine, sporog oporavka nakon operacija i ozljeda, dijabetičkih komplikacija povezanih s cirkulacijom, rana koje teško ili sporo zacjeljuju te u prevenciji vaskularnih komplikacija.
Poboljšanom cirkulacijom Vacumed osigurava bolju opskrbu tkiva kisikom i hranjivim tvarima, što značajno ubrzava procese zacjeljivanja i obnove.
Lječilište koje ulaže u budućnost zdravlja
Lječilište Bizovačke toplice kontinuirano ulaže u vrhunsku opremu i stručnost kako bi osiguralo najvišu kvalitetu skrbi. Uvođenje Vacumed terapije još je jedan korak prema integraciji moderne tehnologije u individualizirani pristup svakom pacijentu.
Besplatna prva terapija
Kako bi svima omogućili da se upoznaju s prednostima ove inovativne metode, prva Vacumed terapija je potpuno besplatna, dok promotivna cijena tretmana, do 15. siječnja 2026. iznosi 40,00€.
Termin za Vacumed terapiju možete rezervirati već danas putem službene web stranice Lječilišta Bizovačke toplice ili pozivom na broj 031/685-150, gdje vas očekuje ljubazno i stručno osoblje koje će vam rado pomoći!
[Sponzorirani članak]
