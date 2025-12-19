16 nedjelja

sami biraju

trgovine i trgovački centri

otvoreni

Konzum

Lidl

Plodine

Studenac

Eurospin

Kaufland

Spar

NTL

Astek

Portanova

Mall Osijek

Emmezeta

Retail park Gacka

Pevex

Metro

Stop shop Osijek

Retail park Retfala Nova

Napomena : Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Trgovine tijekom godine smiju raditi, a trgovine i trgovački centrikoje će to nedjelje biti.U nastavku možete provjeriti koje ćebitiove nedjelje u Osijeku:- Ulica 3.gardijske brigade Kune, Sjenjak, Vijenac I. Meštrović, Opatijska, Kaštelanska, Ive Tijardovića, Ulica Hrvatske Republike, Trg Ante Starčevića, Strossmayerova od 8:00 do 13:00 sati- Ulica J. J. Strossmayera, Zeleno polje od 8:00 do 18:00 sati, Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat- Huttlerova, J. J. Strossmayerova od 7:00 do 22:00 sata- Franje Markovića od 8:00 do 22:30 sati, Vukovarska od 8:00 do 21:00 sat- Gacka, Ulica Josipa Jurja Strossmayera od 7:00 do 20:00 sati- Josipa Reihl-Kira, Svilajska ulica od 7:00 do 20:00 sati- Kneza Trpimira od 7:00 do 22:00 sata, Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 7:00 do 20:00 sati, Strossmayerova, Svilajska 35b od 7:00 do 21:00 sat, Svilajska 31a od 9:00 do 21:00 sat- P. Svačića, Vijenac Ivana Meštrovića, Ul. Ljudevita Posavskog od 8:00 do 17:00 sati, Ul. Martina Divalta, Trg B.J.Jelačića, Srijemska ul., Krstova ul., Bosutsko naselje, Ul. Svete Ane, Dubrovačka ul., Ilirska ul., Učka ul., od 8:00 do 13:00 sati, Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati, Svilajska ul. 36 od 10:00 do 15:00 sati- od 9:00 do 21:00 sat- od 9:00 do 21:00 sati- od 9:00 do 21:00 sati- od 10:00 do 20:00 sati- od 9:00 do 21:00 sati- od 8:00 do 14:00 sati- od 8:00 do 16:00 sati- od 9:00 do 21:00 sati- od 9:00 do 21:00 sati