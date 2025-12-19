Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje, 21. prosinca
19.12.2025. 7:55
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Ulica 3.gardijske brigade Kune, Sjenjak, Vijenac I. Meštrović, Opatijska, Kaštelanska, Ive Tijardovića, Ulica Hrvatske Republike, Trg Ante Starčevića, Strossmayerova od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Ulica J. J. Strossmayera, Zeleno polje od 8:00 do 18:00 sati, Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat
Plodine - Huttlerova, J. J. Strossmayerova od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Franje Markovića od 8:00 do 22:30 sati, Vukovarska od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - Gacka, Ulica Josipa Jurja Strossmayera od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - Josipa Reihl-Kira, Svilajska ulica od 7:00 do 20:00 sati
Spar - Kneza Trpimira od 7:00 do 22:00 sata, Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 7:00 do 20:00 sati, Strossmayerova, Svilajska 35b od 7:00 do 21:00 sat, Svilajska 31a od 9:00 do 21:00 sat
NTL - P. Svačića, Vijenac Ivana Meštrovića, Ul. Ljudevita Posavskog od 8:00 do 17:00 sati, Ul. Martina Divalta, Trg B.J.Jelačića, Srijemska ul., Krstova ul., Bosutsko naselje, Ul. Svete Ane, Dubrovačka ul., Ilirska ul., Učka ul., od 8:00 do 13:00 sati, Trg Ljudevita Gaja od 7:00 do 12:00 sati, Svilajska ul. 36 od 10:00 do 15:00 sati
Astek - od 9:00 do 21:00 sat
Portanova - od 9:00 do 21:00 sati
Mall Osijek - od 9:00 do 21:00 sati
Emmezeta - od 10:00 do 20:00 sati
Retail park Gacka - od 9:00 do 21:00 sati
Pevex - od 8:00 do 14:00 sati
Metro - od 8:00 do 16:00 sati
Stop shop Osijek - od 9:00 do 21:00 sati
Retail park Retfala Nova - od 9:00 do 21:00 sati
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Komentari (0)