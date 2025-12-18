Privremena obustava prometa u Ulici sv. Ane
18.12.2025. 17:23
Djelatnici osječkog Vodovoda u petak, 19. prosinca 2025., izvodit će hitne i neodgodive radove na sanaciji kanalizacijskog priključka u Ulici sv. Ane 30 u Osijeku.
Za vrijeme izvođenja radova bit će nužno zatvoriti za promet motornim vozilima dio Ulice sv. Ane, od križanja s Ružinom ulicom do kućnog broja 30. Završetak predmetnih radova predviđen je isti dan.
- Stanovnike Ulice sv. Ane i sugrađane koji prometuju navedenom lokacijom molimo za oprez te zahvaljujemo na razumijevanju, kažu iz Vodovoda.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Za vrijeme izvođenja radova bit će nužno zatvoriti za promet motornim vozilima dio Ulice sv. Ane, od križanja s Ružinom ulicom do kućnog broja 30. Završetak predmetnih radova predviđen je isti dan.
- Stanovnike Ulice sv. Ane i sugrađane koji prometuju navedenom lokacijom molimo za oprez te zahvaljujemo na razumijevanju, kažu iz Vodovoda.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)