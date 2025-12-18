Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Djelatnici osječkog Vodovoda u petak, 19. prosinca 2025., izvodit će hitne i neodgodive radove na sanaciji kanalizacijskog priključka u Ulici sv. Ane 30 u Osijeku.

Za vrijeme izvođenja radova bit će nužno zatvoriti za promet motornim vozilima dio Ulice sv. Ane, od križanja s Ružinom ulicom do kućnog broja 30. Završetak predmetnih radova predviđen je isti dan.

- Stanovnike Ulice sv. Ane i sugrađane koji prometuju navedenom lokacijom molimo za oprez te zahvaljujemo na razumijevanju, kažu iz Vodovoda.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Sibirski Haski žen...
Registrovana odgajivac...
Na prodaju stenad ...
Na prodaju stenad Cane...
Pomeranac, Pomer...
Pomeranski špic,Pomera...
Toy i Mini Pudle s...
Odgajivacnica pasa “Ha...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:172

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa