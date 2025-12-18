Vodovoda

petak, 19. prosinca 2025.

hitne i neodgodive radove

zatvoriti za promet

Stanovnike Ulice sv. Ane i sugrađane koji prometuju navedenom lokacijom molimo za oprez te zahvaljujemo na razumijevanju

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Djelatnici osječkog, izvodit ćena sanaciji kanalizacijskog priključka u Ulici sv. Ane 30 u Osijeku.Za vrijeme izvođenja radova bit će nužnomotornim vozilima dio Ulice sv. Ane, od križanja s Ružinom ulicom do kućnog broja 30. Završetak predmetnih radova predviđen je isti dan., kažu iz Vodovoda.