Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. U unutrašnjosti mjestimice magla, uglavnom ujutro te ponovno navečer. Jutarnja temperatura do 3°C, a dnevna do 10°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:00 do 11:00 sati - Kninska ulica 24
od 10:30 do 13:00 sati - Dunavska 2/a-2/d, Sutlanska 2-34 par, 34/a, 1-31 nep, Vinkovačka cesta 8

Antunovac
od 9:00 do 10:00 sati - Floršić Pustara 1-3 nep, Hrvatske Republike, Ulica Hrvatske Republike 74, 108-114 par, 89, 97, 101-107 nep, 113

Josipovac
od 8:30 do 12:30 sati - Nova Dalmacija 2-48 par

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [15.-21.12.2025.] [program]
- HNK Osijek donosi čaroliju blagdana: Božićni koncert zbora Opere

Kino:
- Kino Urania [18.12.2025.-07.01.2026.] [program]
- CineStar Osijek [18.12.2025.-07.01.2026.] [program

Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ususret blagdanima" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže

Adventi
- Advent u Osijeku [program, 2025.]
- Advent u Našicama [program, 2025.]
- Advent u Bizovcu [program, 2025.]
- Advent u Belišću [program, 2025.]



Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




