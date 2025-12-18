Parku hrvatskih branitelja u Bilju

33. godišnjica vojno-policijske akcije „Kopački rit“

Nataša Tramišak

Danas u Bilju obilježavamo još jednu važnu vojno- policijsku akciju tijekom Domovinskog rata i prisjećamo se 18. prosinca 1991. godine, kada je snažnim moralom i visokom spremnošću Hrvatska vojska obranila ovaj dio hrvatske Baranje. Neprijatelj je 2 dana prije pokušao sa snažnim napadom ponovo pritisnuti ovaj dio lijeve obale Drave i osvojiti područja oko samoga grada Osijeka, tako da je ova vojno -policijska operacija bila zaista jako važna. Kada govorimo o samoj obrani i grada Osijeka, ali i cijele nam istočne Slavonije, nakon 5. prosinca znali smo da je neprijatelj zaustavljen na južnoj liniji obrane Osijeka koju su hrvatski branitelji učvrstili. Svim hrvatskim braniteljima, svima koji su sudjelovali u ovoj akciji, koji su obranili i grad Osijek i istočnu Slavoniju, dužni smo odati dužnu počast i duboku zahvalnost

Stipan Šašlin

Napredovanje je bilo gotovo naslijepo, a došlo je i do izravnih sukoba u neprijateljskim rovovima, uz gubitke na obje strane. Nakon povlačenja prema Lugarnici, borbe su nastavljene sljedećih dana, sve do 18. prosinca, kada je neprijatelj konačno potisnut. Mi smo tada bili pričuvna postrojba koja je imala samo srce. Nismo imali ni opremu, ni obučenost kakvu ima današnja vojska. Danas bi se takva zadaća puno lakše izvršila, ali tada je to bila izuzetno zahtjevna i teška borba. Nakon pada Vukovara prijetnja se ozbiljno približila Osijeku, a okolna mjesta su jedno po jedno padala. Upravo je ova akcija bila presudna jer je zaustavila daljnje napredovanje neprijatelja, koji nakon 18. prosinca više nije osvojio ni metar ovog prostora

Tekst i foto: OBŽ

Kod spomen obilježja uobilježena je. Uz članove obitelji i suborce stradalih branitelja, počast poginulima u akciji iskazali su županica, gradonačelnik Belog Manastira i načelnici baranjskih općina, izaslanici Ministarstva hrvatskih branitelja, Hrvatske vojske, Policijske uprave osječko-baranjske, predstavnici braniteljskih i ostalih udruga proisteklih iz Domovinskog rata.– kazala je županica Tramišak.Saborski zastupnik i sudionik akcije Kopački ritnaglasio je kako su se u prvim danima akcije borbe odvijale u izuzetno teškim uvjetima, uz slabu vidljivost i potpuni kaos na terenu. -– rekao je Šašlin.