Ove godine imamo rekorde u svim segmentima. Stiglo je 478 prijava, sredstva su nikad veća, 755 tisuća eura. To je najbolja potvrda da su osječki poduzetnici agilni, ažurni i da žele širiti i dodatno učvršćivati svoje poslovanje

S obzirom na to da imamo rekordan gradski proračun od 227,6 milijuna eura, sredstva za potpore u 2026. godini povećavamo na 830 tisuća eura. Pozivam sve poduzetnike da se i dalje prijavljuju jer dobrih projekata u Osijeku ne nedostaje

U odnosu na 2021. godinu danas u Osijeku radi gotovo 5000 ljudi više, a nezaposlenost je smanjena za 38 posto. Velik dio tog rezultata je upravo rezultat osječkih poduzetnika, i na tome im iskreno zahvaljujem

Potpore koje dodjeljuje Grad Osijek izuzetno su važne za sve poduzetnike. Mi smo prije sedam godina krenuli s tri zaposlenika i upravo su nam ovakve mjere, uz poduzetničku infrastrukturu Grada, bile od velike važnosti u razvoju

Cijelim tim putem koristili smo gradske, županijske, državne i europske potpore. Konkretno, koristili smo mjere za nabavu opreme, digitalizaciju i internacionalizaciju poslovanja

Tekst i foto: Osijek.hr

u četvrtak je održana svečana dodjela potpora izza 2025. godinu. Ukupnoostvarila su potpore u iznosu od rekordnih, dok je interes za ovogodišnji javni poziv bio najveći dosad – pristiglo je čakGradonačelnik Osijekaistaknuo je kako broj prijava i visina dodijeljenih sredstava potvrđuju snažan poduzetnički zamah u gradu.“, rekao je gradonačelnik Radić.Naglasio je danastavlja sustavno povećavati izdvajanja za poduzetništvo te najavio dodatni rast potpora u idućoj godini.“, poručio je gradonačelnik.Govoreći o gospodarskim pokazateljima, istaknuo je da Grad Osijek bilježi najbolje rezultate u posljednjih petnaestak do dvadeset godina.“, rekao je gradonačelnik Radić, naglasivši kako Grad želi ostati pouzdan partner gospodarstvu.Podsjetio je i kako je Osijek jedini od četiri velika grada koji ukidanje prireza nije nadomjestio povećanjem porezne stope na dohodak.U ime dobitnika potpora obratio se, operativni direktor tvrtke, koja se razvila iz poduzetničkog inkubatora BIOS.“, rekao je Krolo.Danas Orqa zapošljava više odi izvozi proizvode u više od 50 zemalja svijeta.“, rekao je Krolo te najavio da će Orqa uskoro krenuti u izgradnju vlastite zgrade u osječkom IT Parku.Ovogodišnji program potpora provodio se kroz, a sredstva su bila namijenjenas područja grada Osijeka. Riječ je o potporama za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, nabavu i ugradnju strojeva i opreme, digitalizaciju poslovanja, stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika, certificiranje proizvoda i procesa, izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, izlaganje na sajmovima te odlazak na sajmove i konferencije, kao i potporama namijenjenima tradicijskim i umjetničkim obrtima.Jedan poduzetnik mogao je ostvariti maksimalno do, a od 2021. do 2025. godine Grad Osijek je za poticanje poduzetništva izdvojio više odSvečanost u HNK-u održana je u, a gradonačelnik Radić zahvalio je poduzetnicima na doprinosu razvoju grada te im poželio uspješnu, stabilnu i poslovno uspješnu 2026. godinu.