Rekordne potpore osječkim poduzetnicima: 755 tisuća eura za 203 korisnika
18.12.2025. 16:52
U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku u četvrtak je održana svečana dodjela potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva Grada Osijeka za 2025. godinu. Ukupno 203 osječka poduzetnika ostvarila su potpore u iznosu od rekordnih 755.000 eura, dok je interes za ovogodišnji javni poziv bio najveći dosad – pristiglo je čak 478 prijava.
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić istaknuo je kako broj prijava i visina dodijeljenih sredstava potvrđuju snažan poduzetnički zamah u gradu.
„Ove godine imamo rekorde u svim segmentima. Stiglo je 478 prijava, sredstva su nikad veća, 755 tisuća eura. To je najbolja potvrda da su osječki poduzetnici agilni, ažurni i da žele širiti i dodatno učvršćivati svoje poslovanje“, rekao je gradonačelnik Radić.
Naglasio je da Grad Osijek nastavlja sustavno povećavati izdvajanja za poduzetništvo te najavio dodatni rast potpora u idućoj godini.
„S obzirom na to da imamo rekordan gradski proračun od 227,6 milijuna eura, sredstva za potpore u 2026. godini povećavamo na 830 tisuća eura. Pozivam sve poduzetnike da se i dalje prijavljuju jer dobrih projekata u Osijeku ne nedostaje“, poručio je gradonačelnik.
Govoreći o gospodarskim pokazateljima, istaknuo je da Grad Osijek bilježi najbolje rezultate u posljednjih petnaestak do dvadeset godina.
„U odnosu na 2021. godinu danas u Osijeku radi gotovo 5000 ljudi više, a nezaposlenost je smanjena za 38 posto. Velik dio tog rezultata je upravo rezultat osječkih poduzetnika, i na tome im iskreno zahvaljujem“, rekao je gradonačelnik Radić, naglasivši kako Grad želi ostati pouzdan partner gospodarstvu.
Podsjetio je i kako je Osijek jedini od četiri velika grada koji ukidanje prireza nije nadomjestio povećanjem porezne stope na dohodak.
U ime dobitnika potpora obratio se Tomislav Krolo, operativni direktor tvrtke Orqa d.o.o., koja se razvila iz poduzetničkog inkubatora BIOS.
„Potpore koje dodjeljuje Grad Osijek izuzetno su važne za sve poduzetnike. Mi smo prije sedam godina krenuli s tri zaposlenika i upravo su nam ovakve mjere, uz poduzetničku infrastrukturu Grada, bile od velike važnosti u razvoju“, rekao je Krolo.
Danas Orqa zapošljava više od 150 radnika i izvozi proizvode u više od 50 zemalja svijeta.
„Cijelim tim putem koristili smo gradske, županijske, državne i europske potpore. Konkretno, koristili smo mjere za nabavu opreme, digitalizaciju i internacionalizaciju poslovanja“, rekao je Krolo te najavio da će Orqa uskoro krenuti u izgradnju vlastite zgrade u osječkom IT Parku.
Ovogodišnji program potpora provodio se kroz osam mjera, a sredstva su bila namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima s područja grada Osijeka. Riječ je o potporama za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, nabavu i ugradnju strojeva i opreme, digitalizaciju poslovanja, stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika, certificiranje proizvoda i procesa, izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije, izlaganje na sajmovima te odlazak na sajmove i konferencije, kao i potporama namijenjenima tradicijskim i umjetničkim obrtima.
Jedan poduzetnik mogao je ostvariti maksimalno do 15.000 eura potpore, a od 2021. do 2025. godine Grad Osijek je za poticanje poduzetništva izdvojio više od 3,2 milijuna eura.
Svečanost u HNK-u održana je u blagdanskom ozračju, a gradonačelnik Radić zahvalio je poduzetnicima na doprinosu razvoju grada te im poželio uspješnu, stabilnu i poslovno uspješnu 2026. godinu.
Tekst i foto: Osijek.hr
