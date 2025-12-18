Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Obrazovanje
U sklopu projekta „RekreAkcija: Zdravo od malih nogu!“ koji je Gimnastički klub Osijek Žito uspješno prijavilo na Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2025. godini Ministarstva turizma i sporta, održano je pet besplatnih nutritivnih radionica namijenjenih djeci predškolske i osnovnoškolske dobi.

Radionice su provedene u dva dječja vrtića i jednoj osnovnoj školi na području Osijeka, zatim u Osnovnoj školi Trpinja te u Dječjem vrtiću Radost u Dardi. Radionice je, ispred Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, provela magistra nutricionizma Ivana Sović.

Ove radionice predstavljaju izvrsnu priliku za svu djecu uključenu u projekt da, uz tjelesnu aktivnost, prošire svoje znanje o zdravim životnim navikama, s posebnim naglaskom na važnost pravilne i uravnotežene prehrane.

Uvijek nastojimo naše projekte obogatiti dodatnim sadržajima, a nutritivne radionice koje se u okviru projekta provode u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije pokazale su se kao izvrsna nadopuna. Na taj način djeca, uz sportske aktivnosti, stječu i vrijedna znanja iz područja zdrave prehrane i nutricionizma“, istaknula je Ksenija Livančić ispred GK Osijek Žito.

Sudjelovanje na projektu je besplatno, a više informacija o projektu i njegovim aktivnostima dostupno je na službenoj stranici Gimnastičkog kluba Osijek Žito.


[Sponzorirani članak]


Objavio: Redakcija 031




