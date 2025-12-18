RekreAkcija: Zdravo od malih nogu!

Gimnastički klub Osijek Žito

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2025.

Ministarstva turizma i sporta

pet besplatnih

dva dječja vrtića i jednoj osnovnoj školi

Osnovnoj školi Trpinja

Dječjem vrtiću Radost

Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Ivana Sović

izvrsnu priliku

Uvijek nastojimo naše projekte obogatiti dodatnim sadržajima, a nutritivne radionice koje se u okviru projekta provode u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije pokazale su se kao izvrsna nadopuna. Na taj način djeca, uz sportske aktivnosti, stječu i vrijedna znanja iz područja zdrave prehrane i nutricionizma

Ksenija Livančić

besplatno

[Sponzorirani članak]