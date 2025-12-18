Via Slavonija i Baranja nagrađena za vrhunsko turističko novinarstvo
18.12.2025. 14:45
Postoje priče koje se čitaju usput i one koje se pričaju generacijama. Destinacijski časopis Via Slavonija i Baranja u već četiri broja prikuplja upravo ove druge, a to je prepoznala i struka: časopisu je dodijeljeno prestižno priznanje FIJET-a – Svjetske federacije turističkih novinara i pisaca. Priznanje Marko Polo – povelja za doprinos turističkom novinarstvu – svečano je uručeno 16. prosinca u hotelu Esplanade Zagreb, na dodjeli kojom je FIJET Hrvatska obilježila 20 godina svoga djelovanja.
FIJET (Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains du Tourisme) je međunarodna organizacija koja okuplja turističke novinare, pisce i komunikacijske stručnjake iz cijelog svijeta, a njezina priznanja dodjeljuju se projektima koji se ističu autentičnim, kvalitetnim i inspirativnim pripovijedanjem o destinacijama.
Priznanje dolazi netom nakon što je predstavljen četvrti broj časopisa Via Slavonija i Baranja, i to uz predstavljanje nagrada koje su Slavonija i Baranja osvojile na Danima hrvatskog turizma. Časopis koji nastoji potaknuti gosta koji je već na destinaciji da je dodatno i istinski istraži, ovime je dodatno potvrdio svoju dvostruku ulogu promotivnog alata i svojevrsne kronike destinacije i zapisa o ljudima, običajima i svakodnevnim razlozima zbog kojih se ovaj kraj voli.
„Rad na destinacijskom časopisu Via Slavonija i Baranja iz broja u broj i mene osobno kao novinarku i urednicu podsjeća na to koliko smo zapravo sretni što živimo baš ovdje. Svaka priča, svaka fotografija i svaki susret s ljudima ovoga kraja potvrda su da Slavonija i Baranja imaju ono najvažnije – toplinu, autentičnost i iskreno gostoprimstvo“, istaknula je glavna urednica časopisa Ivana Rab Guljaš.
Na njegovim se stranicama susreću domaćini koji u Slavoniji i Baranji svakoga gosta dočekuju širokih ruku i još šireg osmijeha, priče o hrani koja je sastavni dio identiteta ovoga podneblja, kao i kultura i tradicija koje ovdje žive jednako snažno kao i suvremeni turistički doživljaji. Svaki broj donosi spoj okusa, mirisa, krajolika i ljudi.
Dosadašnja četiri broja časopisa govore tako o kulenu i crnoj svinji, podolcu, riječnoj ribi, vinu, prirodnoj i kulturnoj baštini, aktivnom turizmu, manifestacijama i ljudima koji Slavoniju i Baranju čine prepoznatljivom i drugačijom. Posebno se pamti i predstavljanje trećeg broja, održano u sklopu događaja Slow Wine Train, koji je na najbolji način utjelovio filozofiju sporog, doživljajnog i održivog turizma koju časopis kontinuirano promiče.
Posebnu vrijednost časopisu daje i činjenica da je riječ o u potpunosti domaćem proizvodu, nastalom iz znanja, iskustva i senzibiliteta ljudi koji ovaj kraj žive.
„Via Slavonija i Baranja naš je domaći proizvod. Pišu ga lokalni novinari i turistički vodiči, ljudi koji prostor poznaju iznutra i o njemu govore iskreno i s razumijevanjem. Dizajn časopisa potpisuje osječki studio Symbol koji stoji i iza dizajna HeadOnEast brand platforme, pa je časopis logičan nastavak cjelokupne komunikacije Slavonije i Baranje“, istaknuo je zamjenik direktorice Turističke zajednice Osječko-baranjske županije Mislav Matišić.
Tekst: TZ OBŽ
Foto: Mario Đurkić, Marko Mrković, Domagoj Biondić
