Tekst: TZ OBŽ

Foto: Mario Đurkić, Marko Mrković, Domagoj Biondić

Postoje priče koje se čitaju usput i one koje se. Destinacijski časopisu već četiri broja prikuplja upravo ove druge, a to je prepoznala i struka: časopisu je dodijeljeno. Priznanje– povelja za doprinos turističkom novinarstvu – svečano je uručeno 16. prosinca u hotelu, na dodjeli kojom je FIJET Hrvatska obilježila 20 godina svoga djelovanja.je međunarodna organizacija koja okuplja, a njezina priznanja dodjeljuju se projektima koji se ističu autentičnim, kvalitetnim i inspirativnim pripovijedanjem o destinacijama.Priznanje dolazi netom nakon što je predstavljen četvrti broj časopisa Via Slavonija i Baranja, i to uz predstavljanje nagrada koje su Slavonija i Baranja osvojile na. Časopis koji nastoji potaknuti gosta koji je već na destinaciji da je dodatno i istinski istraži, ovime je dodatno potvrdio svoju dvostruku ulogu promotivnog alata i svojevrsne kronike destinacije i zapisa o ljudima, običajima i svakodnevnim razlozima zbog kojih se ovaj kraj voli.“, istaknula je glavna urednica časopisaNa njegovim se stranicama susreću domaćini koji u Slavoniji i Baranji svakoga gosta dočekuju, priče o hrani koja je sastavni dio identiteta ovoga podneblja, kao i kultura i tradicija koje ovdje žive jednako snažno kao i suvremeni turistički doživljaji. Svaki broj donosi spoj okusa, mirisa, krajolika i ljudi.Dosadašnja četiri broja časopisa govore tako okoji Slavoniju i Baranju čine prepoznatljivom i drugačijom. Posebno se pamti i predstavljanje trećeg broja, održano u sklopu događaja, koji je na najbolji način utjelovio filozofiju sporog, doživljajnog i održivog turizma koju časopis kontinuirano promiče.Posebnu vrijednost časopisu daje i činjenica da je riječ o u potpunosti domaćem proizvodu, nastalom iz znanja, iskustva i senzibiliteta ljudi koji ovaj kraj žive.“, istaknuo je zamjenik direktorice Turističke zajednice Osječko-baranjske županije