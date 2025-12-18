Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 14. prosincem, zabilježeno 14.342 prijava oboljelih od gripe. Samo u posljednjem, 50. tjednu, prijavljeno je 7.251 slučajeva, pri čemu najveća stopa oboljelih bilježi se u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Najviše oboljelih su djeca predškolske i školske dobi, dok je najmanja incidencija u osoba starijih od 65 godina. U odnosu na prethodnu sezonu, porast broja oboljelih zabilježen je nekoliko tjedana ranije; od listopada je zabilježeno 14.342 prijava, dok ih je lani u istom razdoblju bilo 292.

Do sada je zbog gripe hospitalizirano 353 pacijenata, od kojih 14 na jedinici intenzivnog liječenja, dok je lani u isto vrijeme hospitalizirano 23 bolesnika, od kojih 2 na intenzivnoj njezi. Tijekom sezone prijavljena su dva smrtna ishoda povezana s gripom i njezinim komplikacijama.

Nacionalni referentni centar za gripu izvještava da je u posljednjem tjednu potvrđeno 50% pozitivnih nalaza na gripu, pri čemu su detektirani virusi gripe A, uključujući subtipove A/H1N1pdm09 i A/H3.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




