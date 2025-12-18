Hrvatskoj

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

je tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 14. prosincem, zabilježenooboljelih odSamo u posljednjem, 50. tjednu, prijavljeno je, pri čemu najveća stopa oboljelih bilježi se uNajviše oboljelih su, dok je najmanja incidencija u. U odnosu na prethodnu sezonu, porast broja oboljelih zabilježen je nekoliko tjedana ranije; od listopada je zabilježeno, dok ih je lani u istom razdoblju biloDo sada je zbog gripe hospitalizirano, od kojih 14 na jedinici intenzivnog liječenja, dok je lani u isto vrijeme hospitalizirano, od kojih 2 na intenzivnoj njezi. Tijekom sezone prijavljena supovezana s gripom i njezinim komplikacijama.Nacionalni referentni centar za gripu izvještava da je u posljednjem tjednu potvrđenona gripu, pri čemu su detektirani virusi gripe A, uključujući subtipove A/H1N1pdm09 i A/H3.