Povlačenje serije lijeka zbog nepravilnosti u proizvodnji
18.12.2025. 12:13
Tvrtka Pharma One d.o.o., u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), povlači s tržišta seriju lijeka D35657 s rokom valjanosti do 5. studenoga 2026. Povlačenje se provodi do razine ljekarni zbog odstupanja od dobre proizvođačke prakse kod proizvođača djelatne tvari.
Zamjenski lijek s istom djelatnom tvari trenutačno nije dostupan na hrvatskom tržištu, navedeni lijek se nabavlja isključivo postupkom izvanrednog unošenja ili na pojedinačni recept u nužnim slučajevima. Pacijentima se savjetuje da se u vezi nastavka terapije obrate svom liječniku ili ljekarniku.
HALMED podsjeća zdravstvene radnike na obvezu prijave nuspojava i nepravilnosti u kakvoći lijeka, dok pacijenti nuspojave mogu prijaviti izravno Agenciji ili se obratiti zdravstvenom djelatniku radi daljnjeg savjetovanja.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
