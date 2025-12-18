Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Tvrtka Pharma One d.o.o., u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), povlači s tržišta seriju lijeka D35657 s rokom valjanosti do 5. studenoga 2026. Povlačenje se provodi do razine ljekarni zbog odstupanja od dobre proizvođačke prakse kod proizvođača djelatne tvari.

Zamjenski lijek s istom djelatnom tvari trenutačno nije dostupan na hrvatskom tržištu, navedeni lijek se nabavlja isključivo postupkom izvanrednog unošenja ili na pojedinačni recept u nužnim slučajevima. Pacijentima se savjetuje da se u vezi nastavka terapije obrate svom liječniku ili ljekarniku.

HALMED podsjeća zdravstvene radnike na obvezu prijave nuspojava i nepravilnosti u kakvoći lijeka, dok pacijenti nuspojave mogu prijaviti izravno Agenciji ili se obratiti zdravstvenom djelatniku radi daljnjeg savjetovanja.


Foto: Pexels.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




