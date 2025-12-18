Dječjem vrtiću Sjenčica u Osijeku

Bajke u digitalnom svijetu

Centra za nestalu i zlostavljanu djecu i Centra za sigurniji internet

jačanja digitalne pismenosti i sigurnosti djece vrtićke i predškolske dobi

Razvoj kritičkog promišljanja o sadržajima kojima su djeca danas izložena jednako je važan kao i sama dostupnost digitalnih tehnologija. Djeca su od najranije dobi okružena digitalnim medijima te je odgovornost nas odraslih, od roditelja pa do odgojitelja, da ih educiramo kako tim sadržajima pristupati sigurno i promišljeno. Ove su slikovnice iznimno vrijedne kao djeci blizak sadržaj koji potiče razgovor, zajedničko čitanje i razumijevanje ozbiljnih tema na njima primjeren način

Ana Mihaljević

Carevo novo ruho

Bajke su osmišljene kao praktičan alat za odgojitelje, ali i roditelje, jer omogućuju lakše otvaranje tema sigurnosti na internetu, bilo preventivno ili u situacijama kada se pojave rizična ponašanja. Kroz poznate priče i likove djeci se uspostavlja jasna poveznica između stvarnog i digitalnog svijeta. Naš je cilj, edukaciju djece o izazovima digitalnog doba započeti u što ranijoj dobi

Ivan Ćaleta

klasične bajke

Josip Jukić

Iznimno je važna edukacija roditelja, odgojitelja i učitelja kako bi mogli preventivno djelovati i biti kvalitetna a Grad Osijek će nastaviti sustavno uvoditi ovakve preventivne aktivnosti u vrtiće i osnovne škole te ih poticati kao dio kurikuluma

održana je donacija edukativnih slikovnica iz serijala „“, u organizaciji, s ciljemPredstavnici Centra uručili su set slikovnica odgojiteljicama DV Sjenčica, a donaciju je simbolično preuzeo Ivan, predsjednik Zelene skupine, čime je naglašena važnost uključivanja djece kao aktivnih sudionika u procesu učenja i prevencije.– rekla je, ravnateljica Dječjih vrtića OsijekIzlaskom šeste slikovne “” upotpunjen se serijal edukativnih slikovnica “”, a u idućim će se danima Crvenkapica, Tri praščića, Pinokio, Ružni pačić, Ivica i Marica i Carevo novo ruho naći u svim osječkim vrtićima.– rekao je, voditelj ureda Centra za sigurniji internet koji djeluje u sklopu Centra za nestalu i zlostavljanu djecu.Upravo to čini ovaj edukativni serijal „Bajke u digitalnom svijetu“. Koristećikao polazište za razgovor o suvremenim digitalnim izazovima, medijskoj pismenosti, pritiscima trendova, privatnosti i odgovornom ponašanju na internetu. Najnoviji naslov Carevo novo ruho posebno se bavi temom digitalnog pritiska, influencera i lažne popularnosti, potičući djecu na kritičko razmišljanje i hrabrost da prepoznaju i odbace rizične i neistinite sadržaje.Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Osijekaistaknuo je kako edukacija o sigurnom korištenju digitalnih tehnologija mora započeti što ranije te da odgovornost ne leži samo na vrtićima i školama.– rekao je Jukić.Slikovnice su prije nekoliko dana podijeljene i dječjim vrtićima Grada Splita. Riječ je o široj preventivnoj inicijativi usmjerenoj na sigurnije i odgovornije digitalno odrastanje djece, s ciljem jačanja suradnje odgojno-obrazovnih ustanova, roditelja i stručnih institucija u zaštiti djece u digitalnom okruženju.