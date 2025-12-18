Vladom Republike Hrvatske

sedam ugovora

bespovratnih sredstava

Osječko-baranjske županije

26,3 milijuna eura

OŠ Darda, OŠ Vladimira Nazora u Feričancima, OŠ Matije Petra Katančića u Valpovu, OŠ Ivana Kukuljevića u Belišću, OŠ Satnica Đakovačka, OŠ Jagodnjak te Područnu školu Ivanovci - OŠ Ladimirevci

izgradnje, dogradnje i opremanja

Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih

moderniji i funkcionalniji

sustavno ulaže

Tekst i foto: OBŽ

Na sastanku s, održanom u Dubrovniku, potpisano jeo dodjeliza projekte izgradnje, dogradnje i opremanja osnovnih škola na području, ukupne vrijednostiUgovori se odnose na rekonstrukciju i dogradnju uRiječ je o dijelu šireg i najvećeg do sada investicijskog ciklusa u obrazovanje, kojim će se kroz projekteobuhvatiti ukupno 19 osnovnih škola s područja Osječko-baranjske županije.Projekti se provode u suradnji s, a njihov je cilj unaprijediti prostorne i infrastrukturne uvjete u osnovnim školama te omogućiti uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole.Ovim ulaganjima osigurat će seškolski prostori, bolji uvjeti za rad učenika i nastavnika te viša razina kvalitete obrazovanja u svim dijelovima naše županije.Osječko-baranjska županijau obrazovni sustav kao jednu od svojih ključnih razvojnih politika, s naglaskom na stvaranje jednakih uvjeta za obrazovanje, dostupnost kvalitetne nastave i dugoročno ulaganje u znanje i budućnost djece i mladih.