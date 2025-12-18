Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Obrazovanje
Na sastanku s Vladom Republike Hrvatske, održanom u Dubrovniku, potpisano je sedam ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte izgradnje, dogradnje i opremanja osnovnih škola na području Osječko-baranjske županije, ukupne vrijednosti 26,3 milijuna eura.

Ugovori se odnose na rekonstrukciju i dogradnju u OŠ Darda, OŠ Vladimira Nazora u Feričancima, OŠ Matije Petra Katančića u Valpovu, OŠ Ivana Kukuljevića u Belišću, OŠ Satnica Đakovačka, OŠ Jagodnjak te Područnu školu Ivanovci - OŠ Ladimirevci.

Riječ je o dijelu šireg i najvećeg do sada investicijskog ciklusa u obrazovanje, kojim će se kroz projekte izgradnje, dogradnje i opremanja obuhvatiti ukupno 19 osnovnih škola s područja Osječko-baranjske županije.

Projekti se provode u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, a njihov je cilj unaprijediti prostorne i infrastrukturne uvjete u osnovnim školama te omogućiti uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole.

Ovim ulaganjima osigurat će se moderniji i funkcionalniji školski prostori, bolji uvjeti za rad učenika i nastavnika te viša razina kvalitete obrazovanja u svim dijelovima naše županije.

Osječko-baranjska županija sustavno ulaže u obrazovni sustav kao jednu od svojih ključnih razvojnih politika, s naglaskom na stvaranje jednakih uvjeta za obrazovanje, dostupnost kvalitetne nastave i dugoročno ulaganje u znanje i budućnost djece i mladih.



Tekst i foto: OBŽ


