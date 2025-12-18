Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Život031
Portanova Advent Express – blagdansko putovanje koje svakoga dana donosi radost. Blagdani u Portanovi ove su godine čarobniji nego ikad – stigao je Portanova Advent Express, veseli blagdanski vlakić koji kroz 24 vagona donosi 24 poklona, iznenađenja i nagrade! Sve do 24. prosinca, Portanova će svaki dan nagraditi jednog sretnog dobitnika, jer svaki vagon skriva novog sponzora i novu vrijednu nagradu.

Sudjelovanje je brzo i jednostavno: obavite kupovinu u bilo kojoj trgovini ili ugostiteljskom objektu, uz račun preuzmite kupon na Info pultu, ispunite ga i ubacite u adventski koferčić. Izvlačenja su svakodnevna i javna.

A da bi šanse za dobitak bile još veće – subotom i nedjeljom od 15 do 19 sati potražite Advent Express hostese! One dijele putne karte za Advent Express koje vikendom donose dvostruku mogućnost osvajanja nagrada.

Božićni sajam u Portanovi – advent na zatvorenom! Portanova je ponovno postala dom predivnom malom Božićnom sajmu, ispunjenom domaćim proizvodima, rukotvorinama i autentičnim blagdanskim kreacijama lokalnih OPG-ova i obrtnika – savršena prilika da pronađete poklone s dušom ili počastite sebe nečim posebnim.

Portošova božićna avantura – druženje s Djedicom svaki dan! Najveseliji stanovnik Portanove i ove godine oblači crveno odijelo i postaje pravi Djed Božićnjak! Sve do 23. prosinca, svakoga dana od 16 do 19 sati, Portoš Božićnjak šeta centrom, druži se s mališanima, dijelit bombončiće i fotografira se s njima.

To nije samo susret – to je prava mala blagdanska avantura za cijelu obitelj.

Portoš časti – posebna blagdanska iznenađenja. Nakon što je isto odradio prošlu nedjelju, posebna blagdanska iznenađenja u režiji Portoša očekuju vas i u nedjelju 21. prosinca. Uz slatke darove, Portoš dijeli i vrijedne poklon bonove trgovina u Portanovi. Poklone daruju: Argentum, Dona, Forica, Leggiero, Sardonix, Simple, s.Oliver, TEDi, Top Shop i Triumph.

Portanova poklon kartica – poklon koji uvijek stigne na vrijeme! Ako ste opet u misiji traženja savršenog dara, znamo kako izgleda taj blagdanski „maraton“. Dugačke liste, šoping užurbanost, pitanje hoće li se poklon svidjeti... Zato postoji vagon bez stresa – Portanova poklon kartica!

Jedna kartica, bezbroj mogućnosti: vi birate iznos, a oni sami biraju svoj dar.

Praktična, elegantna i sigurna opcija koja nikad ne može pogriješiti.

Radno vrijeme u prosincu – sve nedjelje su radne. Portanova nedjeljom radi prema redovnom radnom vremenu, od 9 do 21 sat. Idealno za kupovinu bez žurbe, obiteljski izlazak i uživanje u adventskoj atmosferi centra.

Srijeda 24. prosinca, na Badnjak - Portanova radi do 17 sati. Na Božić, u četvrtak 25. prosinca i Sv. Stjepana u petak 26. prosinca trgovine u Portanovi ne rade, a 2. kat radit će prema prilagođenom radnom vremenu.

Nagradni natječaj. Prosinac nas uvijek podsjeti da su najbolji trenuci oni koje dijelimo s drugima. Zato su Portanova i Mood bar odlučili nekoga od vas razveseliti tortom po izboru iz ponude. Sve što trebate je posjetiti Instagram profil Portanove ili Mood bara i u komentar nagradnog natječaja napisati želite li Kinder ili Yuzu tortu, s kim ćete ju podijeliti i zašto baš s tom osobom, a jedan najkreativniji komentar bit će nagrađen. Nagradni natječaj traje do 23.prosinca 2025. godine.

Advent u Portanovi i dalje putuje punom brzinom – uz darivanje, druženje, lokalne izlagače i blagdansku atmosferu koja se osjeti na svakom koraku. Ukrcajte se i vi u Portanova Advent Express!

[Sponzorirani članak]


