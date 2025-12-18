Portanova Advent Express

– blagdansko putovanje koje svakoga dana donosi radost. Blagdani uove su godinenego ikad – stigao je, veselikoji kroz 24 vagona donosi! Sve do 24. prosinca, Portanova će svaki dan nagraditi, jer svaki vagon skriva novog sponzora i novu vrijednu nagradu.: obavite kupovinu u bilo kojoj trgovini ili ugostiteljskom objektu, uz račun preuzmite kupon na Info pultu, ispunite ga i ubacite u adventski koferčić. Izvlačenja su svakodnevna i javna.– subotom i nedjeljompotražite! One dijele putne karte za Advent Express koje vikendom donose dvostruku mogućnost osvajanja nagrada.! Portanova je ponovno postala dom predivnom, ispunjenomlokalnih OPG-ova i obrtnika – savršena prilika da pronađete poklone s dušom ili počastite sebe nečim posebnim.– druženje ssvaki dan! Najveseliji stanovnik Portanove i ove godine oblači crveno odijelo i postaje pravi! Sve do 23. prosinca, svakoga dana, Portoš Božićnjak šeta centrom, druži se s mališanima, dijelit bombončiće i fotografira se s njima.To nije samo susret – to je prava malaza cijelu obitelj.. Nakon što je isto odradio prošlu nedjelju, posebna blagdanska iznenađenja u režiji Portoša očekuju vas i u. Uz slatke darove, Portoš dijeli i vrijednetrgovina u Portanovi. Poklone daruju:! Ako ste opet u misiji traženja savršenog dara, znamo kako izgleda taj. Dugačke liste, šoping užurbanost, pitanje hoće li se poklon svidjeti... Zato postoji vagon bez stresa – Portanova poklon kartica!: vi birate iznos, a oni sami biraju svoj dar.koja nikad ne može pogriješiti.. Portanova nedjeljom radi prema redovnom radnom vremenu,. Idealno za kupovinu, obiteljski izlazak i uživanje u adventskoj atmosferi centra.. Na Božić, u četvrtak 25. prosinca i Sv. Stjepana u petak 26. prosinca trgovine u Portanovi, a 2. kat radit će premaradnom vremenu.. Prosinac nas uvijek podsjeti da su najbolji trenuci oni koje dijelimo s drugima. Zato suodlučili nekoga od vas razveselitiiz ponude. Sve što trebate je posjetitii u komentar nagradnog natječaja napisati želite li, s kim ćete ju podijeliti i zašto baš s tom osobom, a jedan najkreativniji komentar bit će nagrađen. Nagradni natječaj traje do 23.prosinca 2025. godine.Advent u Portanovi i dalje– uz darivanje, druženje, lokalne izlagače i blagdansku atmosferu koja se osjeti na svakom koraku. Ukrcajte se i vi u