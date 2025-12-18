Blagdani

U skloništima i na ulicama nalazi se na tisuće pasa i mačaka koji čekaju svoju priliku, a blagdanska euforija često rezultira nabavom bez promišljanja o dugoročnim obvezama. Životinje nisu predmeti koji se mogu zamijeniti ili ‘odložiti’ kada prođe početno oduševljenje – to su bića s potrebama, emocijama i navikama koja traže vrijeme, strpljenje i odgovornost

Udomljavanjem izravno spašavamo dva života: život one životinje kojoj ustupimo dom i onoj za koju se oslobađa mjesto u skloništu nakon udomljenja. Kupnjom se, s druge strane, potiče daljnji uzgoj i trgovina, nauštrb dobrobiti životinja

Ako želite proširiti obitelj, učinite to odgovorno. Informirajte se, posjetite sklonište, upoznajte životinju i razmislite o dugoročnoj obvezi. Udomljavanje je čin solidarnosti, a ne trenutačne impulzivnosti

Egzotične životinje imaju izrazito specifične potrebe, koje je u kućnim uvjetima gotovo nemoguće zadovoljiti. Zbog neprikladne prehrane, nedostatka prostora i socijalne deprivacije često pate od kroničnog stresa te razvijaju ozbiljne zdravstvene i psihološke probleme

su vrijeme, no upravo tada raste i brojo nabavi životinja.apeliraju na građane dakao poklon te da, ako razmišljaju o suživotu sa životinjom i imaju uvjete za to i s time se slaže cijela obitelj, odaberu udomljavanje umjesto kupnje.”, ističe, koordinatorica kampanja udruge Prijatelji životinja.Nažalost, svake godine svjedočimo: životinje nabavljene tijekom blagdana već za nekoliko mjeseci postaju „” kada dođu godišnji odmori, putovanja ili kada se pokaže da briga traži više vremena i strpljenja nego što se očekivalo. Tada završavajuna ulici ili u skloništima.”, poručuje. Ističe i da je važno prije te odluke unaprijed razmisliti o životnim okolnostima: vremenu koje možemo posvetiti životinji, financijskim troškovima, prostoru, putovanjima i planovima za budućnost. Posebno upozorava na praksu kupnje „popularnih” pasmina, pri čemu se prešućuju zdravstveni problemi povezani s određenim uzgojnim linijama te se životinje nerijetko tretiraju kao modni dodatak.”, dodaje.Uz, sve je češći trend nabaveza držanje u stanovima i kućama. Prijatelji životinja upozoravaju da takve životinje nisu kućni ljubimci te da se njihovom kupnjom potiče trgovina koja nosi ozbiljne posljedice za dobrobit životinja, sigurnost ljudi i prirodu.Upravo zato pokrenuli su kampanju „” kako bi istaknuli potrebu uvođenjakoje je, prema mišljenju stručnjaka, sigurno držati kao kućne ljubimce. Sve vrste koje nisu na Pozitivnoj listi ne bi bilo dopušteno držati, uzgajati niti njima trgovati. „”, upozorava Balaš Cerjak.Ujedno podsjeća i da je važno da predmeti koji se kupuju radi darivanja budus patnjom i iskorištavanjem životinja, odnosno da se kupuju odjeća i obuće bez životinjske kože i krzna te kozmetika koja ne sadrži životinjske sastojke i nije testirana na životinjama. Danas imamo zaista veliki izbor ekološke i etične kozmetike, odjeće i obuće pa zbog blagdanskih poklona ne mora stradati nijedna životinja.