Državni inspektorat Republike Hrvatske

Aptamil AR 1

bakterije Bacillus cereus

nije u skladu

Podaci o proizvodu:

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

izvijestio je o opozivu proizvoda, početna hrana za dojenčad (povećana regurgitacija), NETO: 400g, hrana za posebne medicinske potrebe, datum uporabe: 17.05.2026., LOT: 111444865, zbog utvrđene povećane prisutnostiProizvods Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Vodičem za mikrobiološke kriterije za hranu.Dobavljač: Nutricia Export BV, Lange Kleiweg 6, RIJSWIJK, NizozemskaDistribuira na tržištu RH: AWT International d.o.o., Slavonska avenija 52a, ZagrebObavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima