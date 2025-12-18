Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku

svečana dodjela nagrada

grada Osijeka

Ivan Radić

gradi grad znanja, jednakih prilika i izvrsnosti

200 najboljih

55 tisuća eura

Ovim nagrađivanjem želimo jasno poručiti da se u Gradu Osijeku rad, trud i rezultati cijene, vrednuju i nagrađuju

9,4 milijuna eura

Višnjevac, Tenja, Fran Krsto Frankopan i Grigor Vitez

13 osnovnih škola

izgradnju

potpuno nove

jednosmjensku

cjelodnevnu nastavu

izgradnja centralne školske kuhinje

8,45 milijuna eura

Naš je cilj da sva osnovnoškolska i vrtićka djeca imaju jednako kvalitetnu i zdravu prehranu, bez razlika među školama

50 najboljih maturanata

Osigurajmo im jednakost 8

5 milijuna eura

160 učenika

besplatnog

7000 osječkih osnovnoškolaca

Oni prepoznaju potencijal i talent te bez njihove predanosti ovakvi rezultati ne bi bili mogući

Iris Zorić

snažnu motivaciju

Najveća nagrada je prepoznavanje našeg rada i zahvalnost za ono što svakodnevno činimo za djecu. Trudim se uvijek biti maksimalno pripremljena i učenicima pružiti znanja i vještine koje će im koristiti u životu

Matea Perić

opći uspjeh

Trećoj gimnaziji

Odluke o nagrađivanju učenika, nastavnika mentora i najboljih odgojno-obrazovnih radnika

odličan opći uspjeh

zapažene rezultate

Tekst i foto: Osijek.hr

u srijedu je održanaučenicima, nastavnicima mentorima i najboljim odgojno-obrazovnim radnicima osnovnih škola na području, u organizaciji Grada Osijeka. Događaju je nazočio gradonačelnik, koji je tom prigodom istaknuo kako Osijek sustavnoGradonačelnik Radić naglasio je kako je današnja svečanost posvećena gotovoosječkih osnovnoškolaca, mentora i nastavnika, kojima su dodijeljene nagrade u ukupnom iznosu od“, poručio je gradonačelnik, dodavši kako su postignuća učenika i njihovih mentora ponos ne samo škola i obitelji, već i cijeloga grada.Posebno je istaknuo kako se svečanost održava dan nakon potpisivanja iznimno vrijednih ugovora u Dubrovniku, kojima je Gradu Osijeku osiguranobespovratnih sredstava za rekonstrukciju čak četiriju osnovnih škola:Gradonačelnik je naglasio kako Grad Osijek ima pripremljenu dokumentaciju za nadogradnju, planira13 školskih sportskih dvorana te, nakon dugog niza godina, izgradnjuosnovne škole u Retfali. Završetkom tih projekata stvorit će se uvjeti da sva djeca u Osijeku pohađaju, odnosnoMeđu strateškim projektima istaknuta je i, procijenjene vrijednosti, kojom će Osijek postati prvi grad u Hrvatskoj s takvim sustavom.“, naglasio je gradonačelnik Radić, istaknuvši kako je obrazovanje za Grad Osijek strateški prioritet.Naveo je i kako Grad Osijek uz infrastrukturna ulaganja provodi i niz mjera usmjerenih na poticanje izvrsnosti i jednakosti. Među njima su stipendije za najbolje učenike i studente, nagrađivanjes vozačkim ispitima, projekt „“ vrijedan više od, kojim je osigurana potpora zas teškoćama u razvoju, kao i mjeraškolskog pribora i radnih bilježnica za više odPosebnu zahvalu gradonačelnik je uputio nastavnicima i mentorima, istaknuvši kako njihova uloga daleko nadilazi nastavne planove i programe.“, rekao je gradonačelnik.Među nagrađenima bila je i učiteljicaiz Osnovne škole Jagode Truhelke, koja je istaknula kako joj priznanje Grada Osijeka predstavljaza daljnji rad.“, poručila je Zorić, naglasivši važnost odnosa učitelja i učenika temeljenog na poštovanju i povjerenju.Svoje zadovoljstvo nije krila ni nagrađena učenicaiz Osnovne škole Dobriše Cesarić, koja je priznanje dobila zatijekom osnovnoškolskog obrazovanja. Zahvalila je mentorima, školi i Gradu Osijeku, istaknuvši kako joj nagrada predstavlja potvrdu uloženog truda i snažan poticaj za daljnje školovanje, koje je nastavila uu Osijeku. Mlađim učenicima poručila je da vjeruju u sebe i budu uporni, jer se rad i zalaganje uvijek isplate.Nagrade su dodijeljene temeljemu osnovnim školama na području Grada Osijeka, a obuhvatile su više kategorija. Učenici su nagrađeni za ostvaren, zana predmetnim, sportskim, glazbenim i plesnim natjecanjima te za sudjelovanje i uspjehe na smotrama. Posebna kategorija bila je namijenjena učenicima s teškoćama u razvoju koji su, uz podršku sustava i mentora, ostvarili značajan obrazovni napredak.Uz učenike, nagrađeni su i nastavnici mentori koji su svojim stručnim radom, predanošću i dodatnim angažmanom doprinijeli uspjesima učenika, kao i najbolji odgojno-obrazovni radnici osnovnih škola, čiji se rad istaknuo kvalitetom, rezultatima i doprinosom razvoju školskih zajednica. Priznanja su dodijeljena i školama koje su imale tri ili više nagrađenih odgojno-obrazovnih radnika.