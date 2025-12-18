Osijek ulaže u znanje: nagrađeni najbolji učenici, mentori i nastavnici
18.12.2025. 8:45
U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku u srijedu je održana svečana dodjela nagrada učenicima, nastavnicima mentorima i najboljim odgojno-obrazovnim radnicima osnovnih škola na području grada Osijeka, u organizaciji Grada Osijeka. Događaju je nazočio gradonačelnik Ivan Radić, koji je tom prigodom istaknuo kako Osijek sustavno gradi grad znanja, jednakih prilika i izvrsnosti.
Gradonačelnik Radić naglasio je kako je današnja svečanost posvećena gotovo 200 najboljih osječkih osnovnoškolaca, mentora i nastavnika, kojima su dodijeljene nagrade u ukupnom iznosu od 55 tisuća eura.
„Ovim nagrađivanjem želimo jasno poručiti da se u Gradu Osijeku rad, trud i rezultati cijene, vrednuju i nagrađuju“, poručio je gradonačelnik, dodavši kako su postignuća učenika i njihovih mentora ponos ne samo škola i obitelji, već i cijeloga grada.
Posebno je istaknuo kako se svečanost održava dan nakon potpisivanja iznimno vrijednih ugovora u Dubrovniku, kojima je Gradu Osijeku osigurano 9,4 milijuna eura bespovratnih sredstava za rekonstrukciju čak četiriju osnovnih škola: Višnjevac, Tenja, Fran Krsto Frankopan i Grigor Vitez.
Gradonačelnik je naglasio kako Grad Osijek ima pripremljenu dokumentaciju za nadogradnju 13 osnovnih škola, planira izgradnju 13 školskih sportskih dvorana te, nakon dugog niza godina, izgradnju potpuno nove osnovne škole u Retfali. Završetkom tih projekata stvorit će se uvjeti da sva djeca u Osijeku pohađaju jednosmjensku, odnosno cjelodnevnu nastavu.
Među strateškim projektima istaknuta je i izgradnja centralne školske kuhinje, procijenjene vrijednosti 8,45 milijuna eura, kojom će Osijek postati prvi grad u Hrvatskoj s takvim sustavom.
„Naš je cilj da sva osnovnoškolska i vrtićka djeca imaju jednako kvalitetnu i zdravu prehranu, bez razlika među školama“, naglasio je gradonačelnik Radić, istaknuvši kako je obrazovanje za Grad Osijek strateški prioritet.
Naveo je i kako Grad Osijek uz infrastrukturna ulaganja provodi i niz mjera usmjerenih na poticanje izvrsnosti i jednakosti. Među njima su stipendije za najbolje učenike i studente, nagrađivanje 50 najboljih maturanata s vozačkim ispitima, projekt „Osigurajmo im jednakost 8“ vrijedan više od 5 milijuna eura, kojim je osigurana potpora za 160 učenika s teškoćama u razvoju, kao i mjera besplatnog školskog pribora i radnih bilježnica za više od 7000 osječkih osnovnoškolaca.
Posebnu zahvalu gradonačelnik je uputio nastavnicima i mentorima, istaknuvši kako njihova uloga daleko nadilazi nastavne planove i programe.
„Oni prepoznaju potencijal i talent te bez njihove predanosti ovakvi rezultati ne bi bili mogući“, rekao je gradonačelnik.
Među nagrađenima bila je i učiteljica Iris Zorić iz Osnovne škole Jagode Truhelke, koja je istaknula kako joj priznanje Grada Osijeka predstavlja snažnu motivaciju za daljnji rad.
„Najveća nagrada je prepoznavanje našeg rada i zahvalnost za ono što svakodnevno činimo za djecu. Trudim se uvijek biti maksimalno pripremljena i učenicima pružiti znanja i vještine koje će im koristiti u životu“, poručila je Zorić, naglasivši važnost odnosa učitelja i učenika temeljenog na poštovanju i povjerenju.
Svoje zadovoljstvo nije krila ni nagrađena učenica Matea Perić iz Osnovne škole Dobriše Cesarić, koja je priznanje dobila za opći uspjeh tijekom osnovnoškolskog obrazovanja. Zahvalila je mentorima, školi i Gradu Osijeku, istaknuvši kako joj nagrada predstavlja potvrdu uloženog truda i snažan poticaj za daljnje školovanje, koje je nastavila u Trećoj gimnaziji u Osijeku. Mlađim učenicima poručila je da vjeruju u sebe i budu uporni, jer se rad i zalaganje uvijek isplate.
Nagrade su dodijeljene temeljem Odluke o nagrađivanju učenika, nastavnika mentora i najboljih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnim školama na području Grada Osijeka, a obuhvatile su više kategorija. Učenici su nagrađeni za ostvaren odličan opći uspjeh, za zapažene rezultate na predmetnim, sportskim, glazbenim i plesnim natjecanjima te za sudjelovanje i uspjehe na smotrama. Posebna kategorija bila je namijenjena učenicima s teškoćama u razvoju koji su, uz podršku sustava i mentora, ostvarili značajan obrazovni napredak.
Uz učenike, nagrađeni su i nastavnici mentori koji su svojim stručnim radom, predanošću i dodatnim angažmanom doprinijeli uspjesima učenika, kao i najbolji odgojno-obrazovni radnici osnovnih škola, čiji se rad istaknuo kvalitetom, rezultatima i doprinosom razvoju školskih zajednica. Priznanja su dodijeljena i školama koje su imale tri ili više nagrađenih odgojno-obrazovnih radnika.
Tekst i foto: Osijek.hr
