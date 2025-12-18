Svjetlo mira i nade zasjalo u Osječko-baranjskoj županiji
18.12.2025. 7:59
Betlehemsko svjetlo, simbol mira, ljubavi i razumijevanja, stiglo je u sjedište Osječko-baranjske županije. Ono se pali svake godine dva tjedna prije Božića na velikoj svečanosti na mjestu Kristova rođenja i simbolično obilazi svijet. Prenošeno rukama članova skautskog pokreta svjetlo se prenosi milijunima vjernika i svim ljudima dobre volje, bez obzira na vjeroispovijest. U Hrvatskoj je Savez izviđača Hrvatske, kao nacionalna skautska organizacija, organizator i nositelj svih aktivnosti u ovoj uzvišenoj misiji, a u tom sklopu Saveza izviđača Osječko-baranjske županije provodi sve aktivnosti na području naše županije.
U sjedištu Županije Betlehemsko svjetlo dočekala je županica Nataša Tramišak koja se zahvalila izviđačima na očuvanju ove vrijedne tradicije. – Posebno mi je drago što će obići različite institucije na našem području, od domova za starije i nemoćne do vrtića, škola i drugih ustanova. Ovom prigodom čestitam svima Božić i nadolazeće blagdane, a ovo Betlehemsko svjetlo neka svima donese mir i blagostanje – kazala je županica.
Predsjednik Saveza izviđača Osječko-baranjske županije Zlatko Nikšić objasnio je kako je tradicija prenošenja svjetla započela 1968. godine u Austriji. – Mi ga 34 godine donosimo u Hrvatsku, preuzimamo ga u Linzu, s kontigentom Saveza izviđača Hrvatske, a onda se iz zagrebačke katedrale nosi u sve župe diljem zemlje. Također, svjetlo se nosi u škole, vrtiće i domove za starije osobe, što ćemo mi i učiniti – rekao je Nikšić.
Tekst i foto: OBŽ
Objavio: Redakcija 031