Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Kultura
Betlehemsko svjetlo, simbol mira, ljubavi i razumijevanja, stiglo je u sjedište Osječko-baranjske županije. Ono se pali svake godine dva tjedna prije Božića na velikoj svečanosti na mjestu Kristova rođenja i simbolično obilazi svijet. Prenošeno rukama članova skautskog pokreta svjetlo se prenosi milijunima vjernika i svim ljudima dobre volje, bez obzira na vjeroispovijest. U Hrvatskoj je Savez izviđača Hrvatske, kao nacionalna skautska organizacija, organizator i nositelj svih aktivnosti u ovoj uzvišenoj misiji, a u tom sklopu Saveza izviđača Osječko-baranjske županije provodi sve aktivnosti na području naše županije.

U sjedištu Županije Betlehemsko svjetlo dočekala je županica Nataša Tramišak koja se zahvalila izviđačima na očuvanju ove vrijedne tradicije. – Posebno mi je drago što će obići različite institucije na našem području, od domova za starije i nemoćne do vrtića, škola i drugih ustanova. Ovom prigodom čestitam svima Božić i nadolazeće blagdane, a ovo Betlehemsko svjetlo neka svima donese mir i blagostanje – kazala je županica.

Predsjednik Saveza izviđača Osječko-baranjske županije Zlatko Nikšić objasnio je kako je tradicija prenošenja svjetla započela 1968. godine u Austriji. – Mi ga 34 godine donosimo u Hrvatsku, preuzimamo ga u Linzu, s kontigentom Saveza izviđača Hrvatske, a onda se iz zagrebačke katedrale nosi u sve župe diljem zemlje. Također, svjetlo se nosi u škole, vrtiće i domove za starije osobe, što ćemo mi i učiniti – rekao je Nikšić.




Tekst i foto: OBŽ


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Prelepe patuljaste...
Prelepe Francuske Toy ...
Pomeranac, Pomer...
Pomeranski špic,Pomera...
Border koli /coll...
Border koli/collie šte...
Beli švajcarski ov...
Odgajivačnica Belog šv...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:208

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa