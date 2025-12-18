Servisne informacije [18. prosinca 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
18.12.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja. U unutrašnjosti ujutro te ponovno navečer mjestimice magla. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 8°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:00 sati - Bjelolasička ulica 2-14 par, Plješevička 36-52 par, 55-97 nep
od 8:30 do 11:30 sati - Josipa Jurja Strossmayera 143/a, 145-159 nep, Čvrsnička ulica 5
od 8:30 do 12:30 sati - Zeleno polje 11, 39/f
od 9:00 do 12:00 sati - Ulica Šándora Petöfia 40-126 par
od 12:00 do 14:30 sati - Park kraljice Katarine Kosača 8, 9, Ulica Josipa Huttlera 6/b, 6/c, 27/a
Livana
od 8:30 do 11:00 sati - Sv. Leopolda Bogdana Mandića 121, Ulica grabova 4, Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 113/a-175 nep, 179
Čepin
od 11:30 do 14:00 sati - Krbavska ulica 1-7 nep, Osječka 2-64 par, 104-188/a par, bara 1-19 nep, Eugena Kumičića 2-12 par, 1-11 nep, Ivana Mažuranića 24-48 par, Pustara ritić 2, 16-18 par, 22, 23, Tina Ujevića 2-10 par, 1-9 nep, Ulica grada Vukovara 18/b, 87-115 nep
Petrijevci
od 8:00 do 15:00 sati - Karašica 2-146 par, 154, 1-151 nep, Naselje Karašica 54
Darda
od 8:00 do 15:00 sati - Karašica 6, 8/a
Josipovac
od 8:00 do 15:00 sati - Naselje Karašica 157
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [15.-21.12.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [11.-17.12.2025.] [program]
- CineStar Osijek [11.-17.12.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ususret blagdanima" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Glaz-B-Os 2025: 19. izdanje Glazbenih božićnih svečanosti u Osijeku
- Rektorat: Otvorenje izložbe "Milenij Hrvatskoga Kraljevstva na području Slavonije, Baranje i Srijema 1925. godine"
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
Adventi
- Advent u Osijeku [program, 2025.]
- Advent u Našicama [program, 2025.]
- Advent u Bizovcu [program, 2025.]
- Advent u Belišću [program, 2025.]
