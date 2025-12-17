Ponovno uspostavljena puna protočnost Radićeve ulice u središtu Osijeka
17.12.2025. 20:31
Radićeva ulica ponovno je otvorena za promet na dionici između Ulice Hrvatske Republike i Europske avenije, čime je uspostavljena puna protočnost jedne od važnijih prometnica u središtu grada
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić izjavio je da su radovi na toj dionici uključivali otklanjanje nedostataka u izvedbi radova u sklopu modernizacije tramvajske infrastrukture, kao i dodatne zahvate koje su proveli Grad Osijek i gradska tvrtka Unikom.
„Nažalost, Radićeva ulica je, kao i prvi dio Radićeve, morala biti ponovno zatvorena isključivo zbog grešaka izvođača radova, koji je te nedostatke otklonio o svom trošku. Sve je rađeno po žutom FIDIC-u i dokle god izvođač prihvaća otklanjati nedostatke o svom trošku, on ih mora i napraviti, a Grad tu ne može ništa drugo osim inzistirati na ponavljanju radova“, rekao je gradonačelnik Radić.
Dodao je kako neće tolerirati nekvalitetnu izvedbu radova u gradu.
„Dokle god sam ja gradonačelnik, niti jedan izvođač, koncesionar ili bilo tko drugi tko radi u ovom gradu neće se izvući tako da napravi loše radove i da oni ostanu takvi“, poručio je.
Osim radova na tramvajskoj infrastrukturi, Grad Osijek i gradska tvrtka Unikom iskoristili su priliku za dodatno uređenje dijela ulice na kojem ne prolazi tramvajska pruga. Izvedeni su novi slojevi asfalta, unaprijeđena je oborinska odvodnja te su uređene zelene i javne površine.
„Na ovoj dionici poboljšali smo oborinsku odvodnju postavljanjem dodatnih slivnika, izveden je novi nosivi i habajući sloj asfalta, a površine koje nisu udovoljavale pravilniku o parkiranju pretvorene su u zelene površine. Ide i sadnja dodatnog zelenila i ukrasnog grmlja“, rekao je gradonačelnik Radić.
Vrijednost radova koje su proveli Grad Osijek i Unikom na ovoj dionici iznosi 120 tisuća eura, dok je ranije obnovljeni prvi dio Radićeve ulice uređen ulaganjima od 170 tisuća eura.
„Na ovoj dionici Radićeve, od Europske avenije do Ulice Hrvatske Republike, sanirali smo kolnik u duljini od 320 metara. Ugrađeni su nosivi i habajući sloj asfalta, postavljena armirajuća mrežica, a broj slivnika povećan je sa sedam na ukupno 13 kako bi oborinska odvodnja bila u potpunosti funkcionalna“, izjavio je direktor Unikoma Igor Pandžić.
Dodao je kako su promijenjena sva revizijska okna i postavljeni novi rubnjaci, dok su zelene površine dodatno uređene.
„Uredit ćemo zemlju na cijelom potezu, posaditi dva stabla gorskog javora i 25 grmova, a površine će biti prekrivene ukrasnom četinjačom“, rekao je Pandžić.
Projektant i nadzorni inženjer Josip Dominković iz tvrtke GRAPID d.o.o. naglasio je da su radovi provedeni cjelovito.
„Rehabilitirana je kolnička konstrukcija, u potpunosti je zamijenjen završni sloj asfalta, dodano je šest novih slivnika radi povećanja funkcionalnosti oborinske odvodnje, a postavljena je i mreža za armiranje asfalta“, pojasnio je Dominković.
Gradski vijećnik Antonio Lozančić istaknuo je kako su ovakvi projekti ključni za razvoj središta grada.
„Gradska četvrt Gornji grad je centar i lice grada, a realizacijom ovakvih velikih investicijskih projekata stvaramo novo lice Osijeka na ponos svih Osječanki i Osječana“, rekao je Lozančić.
Gradonačelnik Radić najavio je kako će ovih dana biti otvorena i Gundulićeva ulica, dok se sutra u ranim jutarnjim satima očekuje ponovno uspostavljanje tramvajske linije T2.
Podsjetio je i na niz drugih aktualnih i planiranih projekata u Gornjem gradu, istaknuvši da su ulaganja u tom dijelu Osijeka najveća dosad.
„Gornji grad je sami centar grada i ulaganja ovdje nikada nisu bila veća. Energetski je obnovljena Osnovna škola Franje Krežme, ugrađeno je dizalo, a u obnovu ide i Osnovna škola Vladimira Becića s izgradnjom nove školsko-sportske dvorane. Izgrađen je novi dio vrtića Latica, obnovljena su vanjska igrališta vrtića Vedri dani i Potočnica, a uskoro očekujemo i početak radova na vrtiću Centar u Školskoj ulici“, rekao je gradonačelnik Radić.
Dodao je kako su pred gradom i veliki infrastrukturni projekti.
„U ovom dijelu grada radit ćemo novu glavnu gradsku tržnicu, obnovu parka i dvorane Zrinjevac, energetsku obnovu Hrvatskog narodnog kazališta te završetak projekta Osijek 4, u sklopu kojeg se privodi kraju obnova Gundulićeve ulice“, zaključio je gradonačelnik.
Tekst i foto: Osijek.hr
