ubrzanog ritma

jedan dan i dvadesetak kilometara

pet dana i stotinu prijeđenih kilometara

HIGHLANDER

planinarski koncept

najuspješnijih

Costa Rice

Big Bear Lake-a i Australije, preko Austrije, Libanona, Ujedinjenog Kraljevstva i Julijskih Alpi te Kamnika u Sloveniji, do Kraljevstva Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije i Sjeverne Makedonije

HIGHLANDER na Kineskom zidu

ulazak u Kinu

veličanstvenom

SECA Sports & Culture Development

kineskom kulturom

najzahtjevnijih i najperspektivnijih

granice

Hodanje po Himalaji postaje stvarnost

Himalaji

ekstremne ekspedicije

najlegendarnijih

Nepalu

Annapurna Trail

1DAY Samobor kao prvi korak u HIGHLANDER iskustvo

HIGHLANDER 1DAY

HIGHLANDER 1DAY Samobor

HIGHLANDER 1DAY Los Angeles.

najambicioznijih

HIGHLANDER je danas globalan projekt, ali naš pristup ostaje isti kao prvog dana - poštovanje prema prirodi, lokalnim zajednicama i ljudima koji nam vjeruju. Svaka nova zemlja u koju ulazimo potvrđuje da je potreba za boravkom na otvorenom veća nego ikad. Naš cilj nije samo otvoriti nova tržišta, nego graditi dugoročne priče i iskustva koja nadžive jednu sezonu. Ponosni smo što ideja koja je krenula iz Hrvatske danas inspirira ljude diljem svijeta

Jurica Barać

Europa širi HIGHLANDER kartu

tri lokacije

Fruška gora

Val di Sole

neostvarenih želja

najspektakularnijih

5.000 članova

16 potvrđenih destinacija

Deset godina HIGHLANDER-a za mene nije priča o ekspanziji, nego o dosljednosti. Bilo da krećemo s Kineskog zida, hodamo Himalajom ili otvaramo jednodnevni format nadomak Zagreba, naš fokus ostaje isti - stvarati iskustva koja imaju smisao i traju dulje od jedne sezone. Želimo da svako novo tržište osjeti autentični HIGHLANDER duh, bez kompromisa po pitanju vrijednosti, kvalitete i odnosa prema lokalnoj zajednici

Filipa Beroš

Hrvatska - tamo gdje je sve počelo, 10 godina kasnije

daleko

Lošinj, Medvednica i Velebit

Valentinovo

Jeste li spremni okušati se u avanturi

Foto: Marko Žuljević i Predrag Vučković