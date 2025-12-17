Završetkom radova

modernizacije tramvajske infrastrukture

tramvajskoj liniji T2

četvrtka, 18. prosinca 2025.

redoviti tramvajski promet

pouzdanu, sigurnu i kvalitetnu

nisu bili ni jednostavni ni kratkotrajni

dugoročna funkcionalnost i sigurnost modernizirane tramvajske infrastrukture

Zahvaljujemo se svim građanima i korisnicima javnog prijevoza na strpljenju, razumijevanju i prilagodbama tijekom trajanja radova. Svjesni smo koliko su privremene izmjene u prometu utjecale na svakodnevne navike, no upravo zahvaljujući ovim zahvatima danas imamo modernu i sigurnu tramvajsku infrastrukturu

Foto: GPP

na sanaciji nedostataka utvrđenih nakon, koje je u cijelosti o svom trošku proveo izvođač radova, stvoreni su svi tehnički i sigurnosni uvjeti za ponovnu uspostavu tramvajskog prometa naSlijedom navedenog, od, ponovno se uspostavljana ovoj liniji, čime našim sugrađanima osiguravamouslugu javnog prijevoza.Radovi na sanaciji, no njihovim završetkom osigurana je. Rezultat je stabilan i pouzdan tramvajski sustav koji zadovoljava visoke tehničke i sigurnosne standarde te predstavlja važan iskorak u kvaliteti javnog prijevoza u gradu Osijeku., kažu iz GPP-a.