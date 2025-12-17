Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Završetkom radova na sanaciji nedostataka utvrđenih nakon modernizacije tramvajske infrastrukture, koje je u cijelosti o svom trošku proveo izvođač radova, stvoreni su svi tehnički i sigurnosni uvjeti za ponovnu uspostavu tramvajskog prometa na tramvajskoj liniji T2.

Slijedom navedenog, od četvrtka, 18. prosinca 2025., ponovno se uspostavlja redoviti tramvajski promet na ovoj liniji, čime našim sugrađanima osiguravamo pouzdanu, sigurnu i kvalitetnu uslugu javnog prijevoza.

Radovi na sanaciji nisu bili ni jednostavni ni kratkotrajni, no njihovim završetkom osigurana je dugoročna funkcionalnost i sigurnost modernizirane tramvajske infrastrukture. Rezultat je stabilan i pouzdan tramvajski sustav koji zadovoljava visoke tehničke i sigurnosne standarde te predstavlja važan iskorak u kvaliteti javnog prijevoza u gradu Osijeku.

Zahvaljujemo se svim građanima i korisnicima javnog prijevoza na strpljenju, razumijevanju i prilagodbama tijekom trajanja radova. Svjesni smo koliko su privremene izmjene u prometu utjecale na svakodnevne navike, no upravo zahvaljujući ovim zahvatima danas imamo modernu i sigurnu tramvajsku infrastrukturu, kažu iz GPP-a.


Foto: GPP


Objavio: Redakcija 031




