Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: Promjenljivo, na zapadu i pretežno oblačno. Mjestimice kiša, na Jadranu i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U noći i ujutro u središnjim i istočnim predjelima mjestimice magla, a lokalno se kiša može smrzavati u dodiru s hladnim tlom. Jutarnja temperatura do 0°C, a dnevna do 3°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:30 do 13:30 sati - Jahorinska 2-24 par, 1-51 nep, Psunjska 14-32 par, 32/a, 1-31 nep, Sljemenska ulica 2-12 par, 12/a, 12/b, 12/c, 12/d, 12/e, Čvrsnička ulica 106/a, 106/b, 106/c, 87-95 nep
od 9:00 do 13:00 sati - Biokovska 2-12 par, 1-13 nep, Diljska 31, Kolodvorska 58-76 par, Kozjačka ulica 120-164 par

Čepin
od 8:30 do 11:00 sati - Kralja Tomislava 2/f-58 par, Kralja Zvonimira 7/a, 9-69 nep, Grobljanska 1-7
od 11:30 do 13:00 sati - Diljska 2-16 par, 1-19 nep, 23, Mosorska ulica 1-17 nep, Psunjska 8-16 par, 9-65 nep, Žumberačka ulica 1-3 nep

Dalj
od 8:30 do 10:00 sati - Bana Josipa Jelačića 12-70 par, 41, Daria Dujmovića 2, Petra Kovčalije Pere 1

Darda
od 8:00 do 15:00 sati - Karašica 6, 8/a

Petrijevci
od 8:00 do 15:00 sati - Karašica 2-146 par, 154, 1-151 nep, Naselje Karašica 54

Josipovac
od 8:00 do 15:00 sati - Naselje Karašica 157

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Bez plina

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [15.-21.12.2025.] [program]

Kino:
- Kino Urania [11.-17.12.2025.] [program]
- CineStar Osijek [11.-17.12.2025.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ususret blagdanima" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Glaz-B-Os 2025: 19. izdanje Glazbenih božićnih svečanosti u Osijeku
- Vrijeme je za Zdravkovu ledenu avanturu!
- Osječka kiparica Josipa Stojanović izlaže u Galeriji Kulturnog centra!
- Klub knjižare Nova: Okrugli stol "Narodna zaštita u osječkim poduzećima u Domovinskom ratu"
- Dan otvorenih vrata Odjela za fiziku [2025.]

Adventi
- Advent u Osijeku [program, 2025.]
- Advent u Našicama [program, 2025.]
- Advent u Bizovcu [program, 2025.]
- Advent u Belišću [program, 2025.]



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031




Objektiv031

Osječka Tvrđa