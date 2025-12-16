SD Gradski vrt

najboljih sportaša Atletskog kluba Slavonija-Žito Osijek

sportaši

Marko Grgurić

Ines Čuljat

Najbolji atletičari kluba u kategorijama

Mladi kadet: Tin Arlavi, Mislav Oršolić

Mlada kadetkinja: Lucija Rajković

Stariji kadet: Dominik Matoković

Starija kadetkinja: Katja Mioš, Marta Vujica

Mladi junior: Nikola Šešum, Stjepan Tarcal

Mlada juniorka: Marija Šajter

Stariji junior: Roko Dimić

Starija juniorka: Mia Wild

Mladi senior: David Kurtek

Mlada seniorka: Lorena Faktor

Seniori: Lovro Nedeljković, Ivan Horvat

Seniorka: Sara Aščić

Paratletičar: Marin Županović

Najbolja atletičarka kluba: Mia Wild

Posebna priznanja za iznimne sportske rezultate

Izvanredne individualne uspjehe tijekom 2024. godine klub je nagradio posebnim priznanjima:

Saša Šešum – nagrada za postignute državne rekorde

Mia Wild – nagrada za postignute državne rekorde

Melani Bosić – nagrada za postignut državni rekord

Nikola Šešum – nagrada za postignut državni rekord

Mlada nada paraatletike Fran Kimel



Ekipni uspjesi

Kup Hrvatske – seniori i seniorke: 3. mjesto sveukupno (m+ž)

Nagrađena cijela seniorska ekipa za izvanredan timski nastup.

Kup Hrvatske – juniori: 3. mjesto

Priznanje kompletnoj juniorskoj ekipi.

Foto: AK Slavonija-Žito

U atletskom tunelusvečano je održano proglašenjeza 2025. godinu. U ugodnoj i emotivnoj atmosferi okupili su sesvih uzrasta, njihovi treneri, obitelji, brojni uzvanici te dugogodišnji prijatelji kluba koji su došli podržati mlade i iskusne atletičare nakon još jedne uspješne sezone.Svečani program otvorili su predsjednik klubai tajnicaSatrić, uputivši iskrene čestitke nagrađenim sportašima i zahvalivši svima koji svakodnevno doprinose radu kluba. Posebne zahvale upućene su Gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji, partnerima i sponzorima čija je potpora ključna za kontinuiran rast osječke atletike.Sezonu su obilježili i značajni rezultati ekipnih sastava:Predsjedniku završnom obraćanju istaknuo je kako je klub ponosan na svaku medalju, rezultat i napredak svojih članova te naglasio da je uspjeh moguć samo zahvaljujući zajedništvu, predanom radu trenera i velikoj podršci roditelja i zajednice.Svečanost je završila uz zajedničko druženje, fotografiranje i optimistične najave još jedne uspješne aletičke godine.AK Slavonija-Žito ponovo je pokazala da je jedan od stupova hrvatske atletike, a njihovi mladi i seniori dokaz su da se osječka škola atletike neprestano razvija i raste.