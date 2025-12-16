Proglašeni najbolji sportaši AK Slavonija-Žito Osijek za 2025. godinu
16.12.2025. 13:55
U atletskom tunelu SD Gradski vrt svečano je održano proglašenje najboljih sportaša Atletskog kluba Slavonija-Žito Osijek za 2025. godinu. U ugodnoj i emotivnoj atmosferi okupili su se sportaši svih uzrasta, njihovi treneri, obitelji, brojni uzvanici te dugogodišnji prijatelji kluba koji su došli podržati mlade i iskusne atletičare nakon još jedne uspješne sezone.
Svečani program otvorili su predsjednik kluba Marko Grgurić i tajnica Ines Čuljat Satrić, uputivši iskrene čestitke nagrađenim sportašima i zahvalivši svima koji svakodnevno doprinose radu kluba. Posebne zahvale upućene su Gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji, partnerima i sponzorima čija je potpora ključna za kontinuiran rast osječke atletike.
Najbolji atletičari kluba u kategorijama
Mladi kadet: Tin Arlavi, Mislav Oršolić
Mlada kadetkinja: Lucija Rajković
Stariji kadet: Dominik Matoković
Starija kadetkinja: Katja Mioš, Marta Vujica
Mladi junior: Nikola Šešum, Stjepan Tarcal
Mlada juniorka: Marija Šajter
Stariji junior: Roko Dimić
Starija juniorka: Mia Wild
Mladi senior: David Kurtek
Mlada seniorka: Lorena Faktor
Seniori: Lovro Nedeljković, Ivan Horvat
Seniorka: Sara Aščić
Paratletičar: Marin Županović
Najbolja atletičarka kluba: Mia Wild
Posebna priznanja za iznimne sportske rezultate
Izvanredne individualne uspjehe tijekom 2024. godine klub je nagradio posebnim priznanjima:
Saša Šešum – nagrada za postignute državne rekorde
Mia Wild – nagrada za postignute državne rekorde
Melani Bosić – nagrada za postignut državni rekord
Nikola Šešum – nagrada za postignut državni rekord
Mlada nada paraatletike Fran Kimel
Ekipni uspjesi
Sezonu su obilježili i značajni rezultati ekipnih sastava:
Kup Hrvatske – seniori i seniorke: 3. mjesto sveukupno (m+ž)
Nagrađena cijela seniorska ekipa za izvanredan timski nastup.
Kup Hrvatske – juniori: 3. mjesto
Priznanje kompletnoj juniorskoj ekipi.
Predsjednik Marko Grgurić u završnom obraćanju istaknuo je kako je klub ponosan na svaku medalju, rezultat i napredak svojih članova te naglasio da je uspjeh moguć samo zahvaljujući zajedništvu, predanom radu trenera i velikoj podršci roditelja i zajednice.
Svečanost je završila uz zajedničko druženje, fotografiranje i optimistične najave još jedne uspješne aletičke godine.
AK Slavonija-Žito ponovo je pokazala da je jedan od stupova hrvatske atletike, a njihovi mladi i seniori dokaz su da se osječka škola atletike neprestano razvija i raste.
Foto: AK Slavonija-Žito
Svečani program otvorili su predsjednik kluba Marko Grgurić i tajnica Ines Čuljat Satrić, uputivši iskrene čestitke nagrađenim sportašima i zahvalivši svima koji svakodnevno doprinose radu kluba. Posebne zahvale upućene su Gradu Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji, partnerima i sponzorima čija je potpora ključna za kontinuiran rast osječke atletike.
Najbolji atletičari kluba u kategorijama
Mladi kadet: Tin Arlavi, Mislav Oršolić
Mlada kadetkinja: Lucija Rajković
Stariji kadet: Dominik Matoković
Starija kadetkinja: Katja Mioš, Marta Vujica
Mladi junior: Nikola Šešum, Stjepan Tarcal
Mlada juniorka: Marija Šajter
Stariji junior: Roko Dimić
Starija juniorka: Mia Wild
Mladi senior: David Kurtek
Mlada seniorka: Lorena Faktor
Seniori: Lovro Nedeljković, Ivan Horvat
Seniorka: Sara Aščić
Paratletičar: Marin Županović
Najbolja atletičarka kluba: Mia Wild
Posebna priznanja za iznimne sportske rezultate
Izvanredne individualne uspjehe tijekom 2024. godine klub je nagradio posebnim priznanjima:
Saša Šešum – nagrada za postignute državne rekorde
Mia Wild – nagrada za postignute državne rekorde
Melani Bosić – nagrada za postignut državni rekord
Nikola Šešum – nagrada za postignut državni rekord
Mlada nada paraatletike Fran Kimel
Ekipni uspjesi
Sezonu su obilježili i značajni rezultati ekipnih sastava:
Kup Hrvatske – seniori i seniorke: 3. mjesto sveukupno (m+ž)
Nagrađena cijela seniorska ekipa za izvanredan timski nastup.
Kup Hrvatske – juniori: 3. mjesto
Priznanje kompletnoj juniorskoj ekipi.
Predsjednik Marko Grgurić u završnom obraćanju istaknuo je kako je klub ponosan na svaku medalju, rezultat i napredak svojih članova te naglasio da je uspjeh moguć samo zahvaljujući zajedništvu, predanom radu trenera i velikoj podršci roditelja i zajednice.
Svečanost je završila uz zajedničko druženje, fotografiranje i optimistične najave još jedne uspješne aletičke godine.
AK Slavonija-Žito ponovo je pokazala da je jedan od stupova hrvatske atletike, a njihovi mladi i seniori dokaz su da se osječka škola atletike neprestano razvija i raste.
Foto: AK Slavonija-Žito
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)