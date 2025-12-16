Ivan Radić

ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava

Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)

9,4 milijuna eura

Osnovne škole Tenja, Osnovne škole Višnjevac, Osnovne škole Grigor Vitez i Osnovne škole Frana Krste Frankopana

Andrej Plenković

Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole

važnom koraku

Danas činimo vrlo važan iskorak prema najvećem investicijskom ciklusu u osnovnoškolsko obrazovanje u gradu Osijeku, a možemo reći i u Republici Hrvatskoj. Danas smo za Grad Osijek preuzeli četiri ugovora ukupne vrijednosti veće od 9 milijuna eura, na što smo izuzetno ponosni. Riječ je o projektima koji obuhvaćaju izgradnju novih učionica, blagovaonica, sportskih dvorana i pratećih sadržaja, čime stvaramo konkretne uvjete za prelazak na jednosmjensku nastavu, odnosno uvođenje cjelodnevne škole, za što će Grad Osijek biti spreman

2027.

prvi pilot-projekt

centralne školske kuhinje

Ovo nisu jedini takvi ugovori koje će Grad Osijek preuzeti. Već sada imamo pripremljenu dokumentaciju za rekonstrukciju 13 osnovnih škola, izgradnju jedne nove škole te izgradnju čak 13 školskih sportskih dvorana na području grada Osijeka, ukupne vrijednosti 52 milijuna eura

Tekst i foto: Osijek.hr

Osječki gradonačelniku utorak je preuzeoizza četiri projekta u osnovnoškolskom obrazovanju, ukupne vrijednosti veće od. Sredstva su namijenjena dogradnji i modernizaciji, s ciljem stvaranja prostornih i organizacijskih uvjeta za prelazak na jednosmjensku nastavu i uvođenje cjelodnevne škole.Ugovore je gradonačelniku Radiću na svečanoj dodjeli u Dubrovniku uručio predsjednik Vlade Republike Hrvatske, u okviru Poziva „“, financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine.Gradonačelnik Ivan Radić istaknuo je kako se radi oza grad, ali i širem kontekstu ulaganja u obrazovanje.”, istaknuo je gradonačelnik Radić.Pojasnio je kako su projekti za koje su ugovori preuzeti planirani za provedbu do krajagodine, a dodao je i kako će Grad Osijek bitiu Hrvatskoj kada je riječ o izgradnji. Riječ je o investiciji vrijednoj više od osam milijuna eura, kojom će se osigurati priprema i distribucija toplih obroka, s ciljem osiguravanja kvalitetne i ujednačene prehrane za svu osječku djecu.”, zaključio je gradonačelnik Radić.