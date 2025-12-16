Više od 9 milijuna eura za modernizaciju osječkih škola i prelazak na jednosmjensku nastavu
16.12.2025. 12:42
Osječki gradonačelnik Ivan Radić u utorak je preuzeo ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) za četiri projekta u osnovnoškolskom obrazovanju, ukupne vrijednosti veće od 9,4 milijuna eura. Sredstva su namijenjena dogradnji i modernizaciji Osnovne škole Tenja, Osnovne škole Višnjevac, Osnovne škole Grigor Vitez i Osnovne škole Frana Krste Frankopana, s ciljem stvaranja prostornih i organizacijskih uvjeta za prelazak na jednosmjensku nastavu i uvođenje cjelodnevne škole.
Ugovore je gradonačelniku Radiću na svečanoj dodjeli u Dubrovniku uručio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, u okviru Poziva „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine.
Gradonačelnik Ivan Radić istaknuo je kako se radi o važnom koraku za grad, ali i širem kontekstu ulaganja u obrazovanje.
„Danas činimo vrlo važan iskorak prema najvećem investicijskom ciklusu u osnovnoškolsko obrazovanje u gradu Osijeku, a možemo reći i u Republici Hrvatskoj. Danas smo za Grad Osijek preuzeli četiri ugovora ukupne vrijednosti veće od 9 milijuna eura, na što smo izuzetno ponosni. Riječ je o projektima koji obuhvaćaju izgradnju novih učionica, blagovaonica, sportskih dvorana i pratećih sadržaja, čime stvaramo konkretne uvjete za prelazak na jednosmjensku nastavu, odnosno uvođenje cjelodnevne škole, za što će Grad Osijek biti spreman”, istaknuo je gradonačelnik Radić.
Pojasnio je kako su projekti za koje su ugovori preuzeti planirani za provedbu do kraja 2027. godine, a dodao je i kako će Grad Osijek biti prvi pilot-projekt u Hrvatskoj kada je riječ o izgradnji centralne školske kuhinje. Riječ je o investiciji vrijednoj više od osam milijuna eura, kojom će se osigurati priprema i distribucija toplih obroka, s ciljem osiguravanja kvalitetne i ujednačene prehrane za svu osječku djecu.
"Ovo nisu jedini takvi ugovori koje će Grad Osijek preuzeti. Već sada imamo pripremljenu dokumentaciju za rekonstrukciju 13 osnovnih škola, izgradnju jedne nove škole te izgradnju čak 13 školskih sportskih dvorana na području grada Osijeka, ukupne vrijednosti 52 milijuna eura”, zaključio je gradonačelnik Radić.
Tekst i foto: Osijek.hr
Ugovore je gradonačelniku Radiću na svečanoj dodjeli u Dubrovniku uručio predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, u okviru Poziva „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“, financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine.
Gradonačelnik Ivan Radić istaknuo je kako se radi o važnom koraku za grad, ali i širem kontekstu ulaganja u obrazovanje.
„Danas činimo vrlo važan iskorak prema najvećem investicijskom ciklusu u osnovnoškolsko obrazovanje u gradu Osijeku, a možemo reći i u Republici Hrvatskoj. Danas smo za Grad Osijek preuzeli četiri ugovora ukupne vrijednosti veće od 9 milijuna eura, na što smo izuzetno ponosni. Riječ je o projektima koji obuhvaćaju izgradnju novih učionica, blagovaonica, sportskih dvorana i pratećih sadržaja, čime stvaramo konkretne uvjete za prelazak na jednosmjensku nastavu, odnosno uvođenje cjelodnevne škole, za što će Grad Osijek biti spreman”, istaknuo je gradonačelnik Radić.
Pojasnio je kako su projekti za koje su ugovori preuzeti planirani za provedbu do kraja 2027. godine, a dodao je i kako će Grad Osijek biti prvi pilot-projekt u Hrvatskoj kada je riječ o izgradnji centralne školske kuhinje. Riječ je o investiciji vrijednoj više od osam milijuna eura, kojom će se osigurati priprema i distribucija toplih obroka, s ciljem osiguravanja kvalitetne i ujednačene prehrane za svu osječku djecu.
"Ovo nisu jedini takvi ugovori koje će Grad Osijek preuzeti. Već sada imamo pripremljenu dokumentaciju za rekonstrukciju 13 osnovnih škola, izgradnju jedne nove škole te izgradnju čak 13 školskih sportskih dvorana na području grada Osijeka, ukupne vrijednosti 52 milijuna eura”, zaključio je gradonačelnik Radić.
Tekst i foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)