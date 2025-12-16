Kriminalističkim istraživanjem

46-godišnji zdravstveni djelatnik

kaznenih djela

četiri pacijenta,

neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu i davao im drogu na konzumaciju

konzumaciju drogu

dva računala, mobitel, 33 plastične vrećice marihuane ukupne težine 213,9 grama, devet prozirnih paketića s 12 tableta nepravilnog oblika različitih boja droge „MDMA“ ukupne mase 4,53 grama, plastični paketić smeđe komprimirane materije hašiša težak 0,69 grama, pet prozirnih plastičnih vrećica s grumenastom materijom droge „MDMA“ ukupne težine 4,71 grama, šest paketića s bijelom komprimiranom materijom amfetamina težine 3,24 grama te šprica s 0,5 mililitara nepoznatog sadržaja

pritvorskom nadzorniku

kaznenu prijavu

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

policijskih službenika Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jeiz Osijeka počinio višena štetu maloljetnika i dvije punoljetne osobe.Utvrđeno je da se u razdoblju od 2016. do 2019. godine u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svojakoji su u to vrijeme bili maloljetni, obraćaoTakođer je utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine davao napunoljetnim osobama, svojim poznanicima, sada 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku.Temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku jučer je obavljena pretraga doma i drugih prostorija na adresi prebivališta, ordinacije, vozila kojima se koristi, tijekom koje su kod 46-godišnjaka pronađena i uz potvrdu oduzeta, izvijestili su iz policije.Zdravstveni djelatnik je uhićen, a nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan jePolicijske uprave osječko-baranjske uzzbog počinjenih kaznenih djela: ''Povreda djetetovih prava“ iz članka 177. stavka 2. Kaznenog zakona, „Bludne radnje“ iz članka 155. stavka 2. u vezi članka 154. stavka 1. točke 2. Kaznenog zakona „Omogućavanje trošenja droga“ iz članka 191. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona te „Neovlaštena proizvodnja i promet drogama“ iz članka 190. stavka 2. u vezi stavka 1. Kaznenog zakona.