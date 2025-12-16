Slučaj gube otvorio raspravu o strožim zdravstvenim uvjetima za strane radnike
16.12.2025. 12:13
Slučaj gube kod nepalskog radnika koji već dvije godine živi i radi u Splitu otkriven je u trenutku kada je Ministarstvo unutarnjih poslova uputilo u javno savjetovanje izmjene Pravilnika o boravku državljana trećih zemalja u Hrvatskoj. Izmjene se dijelom odnose na pooštravanje zdravstvenih uvjeta za boravak stranih radnika.
Prema prijedlogu pravilnika, državljani trećih zemalja iz viznog režima uz zahtjev za prvi privremeni boravak morat će priložiti potvrdu o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu, ne stariju od 90 dana. Kod produljenja boravka, za osobe koje u Hrvatskoj borave kraće od tri godine, obvezan će biti i zdravstveni pregled u Hrvatskoj, koji će uključivati RTG pluća, pregled stolice na tifus te provjeru cijepljenja, pojašnjava doc. Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).
Po potrebi će se provoditi i docjepljivanje protiv difterije, tetanusa, dječje paralize i ospica. Slične mjere već dulje primjenjuje većina zemalja Europske unije. Hrvatski liječnici već gotovo dvije godine upozoravaju na potrebu sustavnog zdravstvenog nadzora svih stranih radnika.
Iz HZJZ-a poručuju da nema razloga za zabrinutost zbog slučaja gube. Radnik je na terapiji, a svi bliski kontakti su obuhvaćeni nadzorom. Riječ je o danas potpuno izlječivoj bolesti koja se ne prenosi uobičajenim socijalnim kontaktom.
„Prijenos zahtijeva dugotrajan bliski kontakt s oboljelom osobom koja se ne liječi, i to u razdoblju od više mjeseci“, navode iz HZJZ-a.
Dodaju kako su s porastom dolaska stranih radnika zabilježeni i sporadični slučajevi bolesti koje su u Hrvatskoj rijetke ili iskorijenjene, poput tifusa, vodenih kozica i tuberkuloze, no bez opasnosti za javno zdravlje. Javna rasprava o pravilniku traje do 21. prosinca, a nove bi mjere vrijedile za radnike koji u Hrvatsku dolaze nakon njegova stupanja na snagu.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Foto: Pexels.com/Ilustracija
