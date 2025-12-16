gube

Ministarstvo unutarnjih poslova

Pravilnika o boravku državljana trećih zemalja u Hrvatskoj

pooštravanje

otvrdu o zdravstvenom stanju i cijepnom statusu

zdravstveni pregled

RTG pluća, pregled stolice na tifus te provjeru cijepljenja

Bernard Kaić

difterije, tetanusa, dječje paralize i ospica

Hrvatski liječnici

upozoravaju

nema razloga

terapiji

Prijenos zahtijeva dugotrajan bliski kontakt s oboljelom osobom koja se ne liječi, i to u razdoblju od više mjeseci

tifusa, vodenih kozica i tuberkuloze

bez opasnosti

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Slučajkod nepalskog radnika koji već dvije godine živi i radi u Splitu otkriven je u trenutku kada jeuputilo u javno savjetovanje izmjene. Izmjene se dijelom odnose nazdravstvenih uvjeta za boravak stranih radnika.Prema prijedlogu pravilnika, državljani trećih zemalja iz viznog režima uz zahtjev za prvi privremeni boravak morat će priložiti p, ne stariju od 90 dana. Kod produljenja boravka, za osobe koje u Hrvatskoj borave kraće od tri godine, obvezan će biti iu Hrvatskoj, koji će uključivati, pojašnjava doc.iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).Po potrebi će se provoditi i docjepljivanje protiv. Slične mjere već dulje primjenjuje većina zemalja Europske unije.već gotovo dvije godinena potrebu sustavnog zdravstvenog nadzora svih stranih radnika.Iz HZJZ-a poručuju daza zabrinutost zbog slučaja gube. Radnik je na, a svi bliski kontakti su obuhvaćeni nadzorom. Riječ je o danas potpuno izlječivoj bolesti koja se ne prenosi uobičajenim socijalnim kontaktom.“, navode iz HZJZ-a.Dodaju kako su s porastom dolaska stranih radnika zabilježeni i sporadični slučajevi bolesti koje su u Hrvatskoj rijetke ili iskorijenjene, poput, noza javno zdravlje. Javna rasprava o pravilniku traje do 21. prosinca, a nove bi mjere vrijedile za radnike koji u Hrvatsku dolaze nakon njegova stupanja na snagu.