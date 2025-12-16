Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Život031
Iduća godina već u startu neće biti dobra za neke, odnosno za “spajače”.

U 2026. godini ima svega devet neradnih dana, a četiri blagdana padaju baš u danima vikenda.

Pa krenimo, prvi dan godine, 1. siječnja spada u četvrtak, pa već ovdje imate priliku za produženi vikend. Pravi mali godišnji moguć je ako sve spojite do blagdana Sv. tri kralja koji je u utorak, 6. siječnja.

Iduća prilika za produženi vikend je tek za Uskrs, odnosno Uskršnji ponedjeljak koji je 6. travnja.

Praznik rada ove godine je u petak, pa ponovno prilika za produženi vikend i uživanje s društvom. Dan državnosti pada na subotu, pa ništa od spajanja.

Lipanj donosi dvije prilike za spajanje, a to je Tijelovo koji je u četvrtak, 4. lipnja, ako imate sreće i uspijete ga spojiti s petkom, vikend će biti odličan. Idući je ponedjeljak, 22. lipnja na Dan antifašističke borbe.

Srpanj se preskače jer mogućnosti za spajanje nema. Mini godišnji je moguć u kolovozu na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a on spada u srijedu, 5. kolovoza. Sretnici mogu spojiti s “obje strane”.

Blagdan Velike Gospe ove godine pada u subotu, pa ovdje nema mogućnosti za produženi vikend. Također, blagdan Svih svetih pada na vikend, odnosno u nedjelju.

Rujan i listopad se preskaču je se nema što spojiti.

Idući mini godišnji je moguć je oko Dana sjećanja na žrtve Vukovara, koji pada u srijedu. Pa sretnici mogu spojiti dva dana prije, ili poslije..

Kraj godine donosi dva produžena vikenda, odnosno, Božić pada u petak, a i Nova godina.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


