Kako spojiti neradne dane u 2026. godini: malo prilika, ali ipak ima šanse
16.12.2025. 11:17
Iduća godina već u startu neće biti dobra za neke, odnosno za “spajače”.
U 2026. godini ima svega devet neradnih dana, a četiri blagdana padaju baš u danima vikenda.
Pa krenimo, prvi dan godine, 1. siječnja spada u četvrtak, pa već ovdje imate priliku za produženi vikend. Pravi mali godišnji moguć je ako sve spojite do blagdana Sv. tri kralja koji je u utorak, 6. siječnja.
Iduća prilika za produženi vikend je tek za Uskrs, odnosno Uskršnji ponedjeljak koji je 6. travnja.
Praznik rada ove godine je u petak, pa ponovno prilika za produženi vikend i uživanje s društvom. Dan državnosti pada na subotu, pa ništa od spajanja.
Lipanj donosi dvije prilike za spajanje, a to je Tijelovo koji je u četvrtak, 4. lipnja, ako imate sreće i uspijete ga spojiti s petkom, vikend će biti odličan. Idući je ponedjeljak, 22. lipnja na Dan antifašističke borbe.
Srpanj se preskače jer mogućnosti za spajanje nema. Mini godišnji je moguć u kolovozu na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a on spada u srijedu, 5. kolovoza. Sretnici mogu spojiti s “obje strane”.
Blagdan Velike Gospe ove godine pada u subotu, pa ovdje nema mogućnosti za produženi vikend. Također, blagdan Svih svetih pada na vikend, odnosno u nedjelju.
Rujan i listopad se preskaču je se nema što spojiti.
Idući mini godišnji je moguć je oko Dana sjećanja na žrtve Vukovara, koji pada u srijedu. Pa sretnici mogu spojiti dva dana prije, ili poslije..
Kraj godine donosi dva produžena vikenda, odnosno, Božić pada u petak, a i Nova godina.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
