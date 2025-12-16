neće biti dobra

Foto: Osijek031.com/Arhiv

Iduća godina već u startuza neke, odnosno za “spajače”.U 2026. godini ima svega, a četiri blagdana padaju baš u danima vikenda.Pa krenimo, prvi dan godine,spada u četvrtak, pa već ovdje imate priliku za. Pravi mali godišnji moguć je ako sve spojite do blagdanakoji je u utorak, 6. siječnja.Iduća prilika za produženi vikend je tek za, odnosnokoji je 6. travnja.ove godine je u petak, pa ponovno prilika za produženi vikend i uživanje s društvom.pada na subotu, paod spajanja.Lipanj donosiza spajanje, a to jekoji je u četvrtak, 4. lipnja, ako imate sreće i uspijete ga spojiti s petkom, vikend će biti odličan. Idući je ponedjeljak, 22. lipnja naSrpanj se preskače jer mogućnosti za spajanje. Mini godišnji je moguć u kolovozu na, a on spada u srijedu, 5. kolovoza. Sretnici mogu spojiti s “”.Blagdanove godine pada u subotu, pa ovdje nema mogućnosti za produženi vikend. Također, blagdanpada na vikend, odnosno u nedjelju.Rujan i listopad se preskaču je seIdući mini godišnji je moguć je oko, koji pada u srijedu. Pa sretnici mogu spojiti dva dana prije, ili poslije..Kraj godine donosi, odnosno,pada u petak, a i