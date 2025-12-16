Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Na tržnici je počela prodaja božićnih drvaca. Na tržištu se nude različite vrste i veličine drvaca, a Hrvatska godišnje ima više od pola milijuna božićnih drvaca iz domaće i uvozne proizvodnje.

Cijene prirodnih božićnih drvaca u maloprodaji ovise o vrsti i visini. Obične smreke prodaju se po cijenama od 10 do 40 eura, srebrne smreke od 20 do 50 eura, dok se nordijska jela kreće u rasponu od 30 do 100 eura.

Umjetna božićna drvca uglavnom se prodaju u trgovačkim lancima.

Njihove cijene počinju od oko 40 eura za osnovne modele, dok veća i luksuznija drvca dosežu cijene od nekoliko stotina eura. Najskuplji modeli, visine iznad četiri metra s LED rasvjetom, mogu stajati i više od 2.000 eura.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


