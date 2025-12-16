Božićni i novogodišnji blagdani

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

vrijeme su. Šarenilo svjetlećih lampica, prigodna glazba te ukrašeni domovi i izlozi stvaraju posebnu atmosferu. Nažalost, svake godine svjedočimo situacijama u kojima blagdansko veseljezvukovi sirena i teške ozljede nastale neodgovornom uporabom pirotehničkih sredstava.Posebnu zabrinutost izazivaju ozljede djece koje se najčešće događaju zbogpirotehnike bez nadzora odraslih. Iako se pirotehnička sredstva često doživljavaju kao bezazlena zabava, njihova uporaba može imati ozbiljne i trajne posljedice.Najčešće ozljede uključujušaka i prstiju, lica i očiju, uz opekline koje mogu trajno narušiti funkcionalnost šaka, živaca i tetiva. Osim fizičkih, česte su i psihološke posljedice poput. U najtežim slučajevima, ozljede mogu rezultirati trajnim invaliditetom ili smrtnim ishodom.Vaša sigurnost, kao i sigurnost vaše obitelji i prijatelja, ovisi o odgovornom ponašanju. Važno je naglasiti kako je „igranje“ s pirotehničkim sredstvima zabranjeno i uvijek rizično. Pirotehnička sredstva nisu igračke, već eksplozivne tvari koje mogu uzrokovati teške ozljede.- Djeci do 14 godina zabranjena je uporaba svih pirotehničkih sredstava!- Roditelj, zakonski zastupnik ili skrbnik djeteta mlađeg od 14 godina koje uporabi pirotehnička sredstva kaznit će se novčanom kaznom od 130,00 do 390,00 eura- Djeca starija od 14 godina smiju koristiti isključivo pirotehnička sredstva kategorije F1, koja pripada kategoriji niskog rizika i zanemarive buke- Pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 (osim petardi i redenika) smiju koristiti samo osobe starije od 18 godina, i to u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja.- koristi pirotehniku kategorije F2 i F3, a mlađa je od 18 godina- koristi pirotehniku kategorije F2 i F3 izvan dopuštenog razdoblja (od 2. siječnja do 26. prosinca)- nabavlja, posjeduje ili koristi petarde i/ili redenike kategorije F2 i F3 te pirotehnička sredstva kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebeIz policije napominju da su petarde i redenici kategorije F2 i F3 građanima za osobne potrebeod 2021. godine.Građanima je dopuštena kupnja isključivo dozvoljene pirotehnike, i to u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, isključivo u specijaliziranim prodavaonicama.Prodaja i kupnja pirotehničkih sredstava putem interneta strogo je zabranjena.Blagdani se mogu i trebaju obilježiti na. Odbacimo opasne navike i okrenimo se zajedništvu, toplini i sigurnosti.