Blagdani radosti, ali i opasnosti: Svake godine teške ozljede zbog pirotehnike
16.12.2025. 9:30
Božićni i novogodišnji blagdani vrijeme su radosti, zajedništva i blagdanskog ugođaja. Šarenilo svjetlećih lampica, prigodna glazba te ukrašeni domovi i izlozi stvaraju posebnu atmosferu. Nažalost, svake godine svjedočimo situacijama u kojima blagdansko veselje prekidaju zvukovi sirena i teške ozljede nastale neodgovornom uporabom pirotehničkih sredstava.
Posebnu zabrinutost izazivaju ozljede djece koje se najčešće događaju zbog nestručne i nedopuštene uporabe pirotehnike bez nadzora odraslih. Iako se pirotehnička sredstva često doživljavaju kao bezazlena zabava, njihova uporaba može imati ozbiljne i trajne posljedice.
Najčešće ozljede uključuju teška oštećenja šaka i prstiju, lica i očiju, uz opekline koje mogu trajno narušiti funkcionalnost šaka, živaca i tetiva. Osim fizičkih, česte su i psihološke posljedice poput straha, anksioznosti, depresije, poremećaja spavanja i napadaja panike. U najtežim slučajevima, ozljede mogu rezultirati trajnim invaliditetom ili smrtnim ishodom.
Vaša sigurnost, kao i sigurnost vaše obitelji i prijatelja, ovisi o odgovornom ponašanju. Važno je naglasiti kako je „igranje“ s pirotehničkim sredstvima zabranjeno i uvijek rizično. Pirotehnička sredstva nisu igračke, već eksplozivne tvari koje mogu uzrokovati teške ozljede.
Zakonske odredbe
- Djeci do 14 godina zabranjena je uporaba svih pirotehničkih sredstava!
- Roditelj, zakonski zastupnik ili skrbnik djeteta mlađeg od 14 godina koje uporabi pirotehnička sredstva kaznit će se novčanom kaznom od 130,00 do 390,00 eura
- Djeca starija od 14 godina smiju koristiti isključivo pirotehnička sredstva kategorije F1, koja pripada kategoriji niskog rizika i zanemarive buke
- Pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 (osim petardi i redenika) smiju koristiti samo osobe starije od 18 godina, i to u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja.
Novčanom kaznom od 660,00 do 1.990,00 eura kaznit će se fizička osoba koja:
- koristi pirotehniku kategorije F2 i F3, a mlađa je od 18 godina
- koristi pirotehniku kategorije F2 i F3 izvan dopuštenog razdoblja (od 2. siječnja do 26. prosinca)
- nabavlja, posjeduje ili koristi petarde i/ili redenike kategorije F2 i F3 te pirotehnička sredstva kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe
Iz policije napominju da su petarde i redenici kategorije F2 i F3 građanima za osobne potrebe zabranjeni od 2021. godine.
Prodaja pirotehnike
Građanima je dopuštena kupnja isključivo dozvoljene pirotehnike, i to u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, isključivo u specijaliziranim prodavaonicama.
Prodaja i kupnja pirotehničkih sredstava putem interneta strogo je zabranjena.
Blagdani se mogu i trebaju obilježiti na sigurniji, mirniji i dostojanstveniji način. Odbacimo opasne navike i okrenimo se zajedništvu, toplini i sigurnosti.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Posebnu zabrinutost izazivaju ozljede djece koje se najčešće događaju zbog nestručne i nedopuštene uporabe pirotehnike bez nadzora odraslih. Iako se pirotehnička sredstva često doživljavaju kao bezazlena zabava, njihova uporaba može imati ozbiljne i trajne posljedice.
Najčešće ozljede uključuju teška oštećenja šaka i prstiju, lica i očiju, uz opekline koje mogu trajno narušiti funkcionalnost šaka, živaca i tetiva. Osim fizičkih, česte su i psihološke posljedice poput straha, anksioznosti, depresije, poremećaja spavanja i napadaja panike. U najtežim slučajevima, ozljede mogu rezultirati trajnim invaliditetom ili smrtnim ishodom.
Vaša sigurnost, kao i sigurnost vaše obitelji i prijatelja, ovisi o odgovornom ponašanju. Važno je naglasiti kako je „igranje“ s pirotehničkim sredstvima zabranjeno i uvijek rizično. Pirotehnička sredstva nisu igračke, već eksplozivne tvari koje mogu uzrokovati teške ozljede.
Zakonske odredbe
- Djeci do 14 godina zabranjena je uporaba svih pirotehničkih sredstava!
- Roditelj, zakonski zastupnik ili skrbnik djeteta mlađeg od 14 godina koje uporabi pirotehnička sredstva kaznit će se novčanom kaznom od 130,00 do 390,00 eura
- Djeca starija od 14 godina smiju koristiti isključivo pirotehnička sredstva kategorije F1, koja pripada kategoriji niskog rizika i zanemarive buke
- Pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 (osim petardi i redenika) smiju koristiti samo osobe starije od 18 godina, i to u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja.
Novčanom kaznom od 660,00 do 1.990,00 eura kaznit će se fizička osoba koja:
- koristi pirotehniku kategorije F2 i F3, a mlađa je od 18 godina
- koristi pirotehniku kategorije F2 i F3 izvan dopuštenog razdoblja (od 2. siječnja do 26. prosinca)
- nabavlja, posjeduje ili koristi petarde i/ili redenike kategorije F2 i F3 te pirotehnička sredstva kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe
Iz policije napominju da su petarde i redenici kategorije F2 i F3 građanima za osobne potrebe zabranjeni od 2021. godine.
Prodaja pirotehnike
Građanima je dopuštena kupnja isključivo dozvoljene pirotehnike, i to u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, isključivo u specijaliziranim prodavaonicama.
Prodaja i kupnja pirotehničkih sredstava putem interneta strogo je zabranjena.
Blagdani se mogu i trebaju obilježiti na sigurniji, mirniji i dostojanstveniji način. Odbacimo opasne navike i okrenimo se zajedništvu, toplini i sigurnosti.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)