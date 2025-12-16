Miroslav Šušnjar ponovno prvak Osijeka u šahu nakon 35 godina
16.12.2025. 8:33
Završeno je prvenstvo Osijeka pobjedom nacionalnog majstora Miroslava Šušnjara člana ŠK Ferit kojemu je ovo drugi naslov prvaka, jer je točno prije 35 godina osvojio svoj prvi naslov.
On je kao drugi nositelj u direktnom susretu savladao fide majstora Vladimira Nestorovića i to mu je donijelo titulu prvaka.
Borbeni i nadahnuti Nestorović je u 7.kolu pobijedio Luku Jovčića i izjednačio se sa Šušnjarom,ali je ovaj zbog boljeg dopunskog kriterija postao prvak. Poraženi Jovčić igrao je agresivno jer je i on mogao biti pobjednik da je pobijedio u zadnjem kolu.
Treće mjesto osvojio je kralj remija Luka Kudlaček član ŠK Hrvatska čitaonica Valpovo. Četvrto mjesto osvojio je Luka Jovčić s 4,5 boda koliko je imao i peto plasirani mladi Nikola Kopljar. Najbolji u kategoriji veterana bio je Hinko Cajzler u kategoriji kadeta Grgur Brleković dok je najbolji junior Alen Nemet.
Nagrade po rejtingu dobili su Đura Žanić, mladi Marko Ciganović i Davor Miljković. Sudili su državni suci Zdravko Birovljević i Renato Vince. Nagrade igračima uručio je predsjednik Osječkog šahovskog saveza Zvonko Horvat.
Turnir se igrao od 11.12 do 14.12 u šahovskom domu Zrinjevac pod pokroviteljstvom grada Osijeka.
Foto: OŠS
