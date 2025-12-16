Servisne informacije [16. prosinca 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
16.12.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti pretežno oblačno, u prvom dijelu dana mjestimice magla. Jutarnja temperatura do 0°C, a dnevna do 3°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:00 sati - Martina Divalta 104, Požeška 2-4 par, 8-30 par, 30/a, 17-45 nep, Ulica kralja Petra Svačića 16/a, 16/b, 18-34 par, 34/a, 34/b
od 8:30 do 11:30 sati - Kozjačka ulica 1, 1/a, 3, 3/a, 5, Papuk gore 1, 1/a, 1/b, 1/c, 3, 3/a, 5, 5/a, 5/b, 7-13 nep
od 8:30 do 13:00 sati - Srijemska ulica 29-63 nep, 67-69 nep
od 10:30 do 12:00 sati - Ulica bagrema 2, 6-8 par, 1-3 nep, 7, Ulica breza 2-8 par, 1-11 nep, Ulica brijestova 2-12 par, Ulica kestenova 1-45 nep
od 11:15 do 12:35 sati - Kozjačka ulica 70- 114
od 13:00 do 14:00 sati - Crkvena ulica 28, 32-40 par, 40/a, 42-54 par, 54/a, 21-23 nep, 23/a, 25-35 nep, 35/a, 37, 41-47 nep, 51-55 nep, 55/a, 57-61 nep, Cvjetkova ulica 36/a, 36/b, 38-42 par, 42/a, 44, 44/a, 44/b, 46-50 par, 50/b, 29, 29/a, 29/b, 31-35 nep, 35/a, 37-39 nep, 43-45 nep, Krstova ulica 20-36 par, 27-31 nep, 31/a, 33-39 nep, 39/a, 41, 41/a, 43-53 nep, 53/a, 53/b, Ulica sv. Petka 41/a, 47, 47/a, 49, 49/a, 51-53 nep, 57-61 nep, Zmaj Jove Jovanovića 2, 2/a, 4-6 par, 6/a, 8, 8/a, 10-22 par, 9-19 nep, 19/a, 21-23 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [15.-21.12.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [11.-17.12.2025.] [program]
- Kino Urania: Projekcija filma "Kako bih mogao živjeti bez tebe"
- CineStar Osijek [11.-17.12.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba slikarskih radova "Ususret blagdanima" @ Ogranak Industrijska četvrt
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Glaz-B-Os 2025: 19. izdanje Glazbenih božićnih svečanosti u Osijeku
- Božić s Kuhačevcima stiže u svom punom sjaju
Adventi
- Advent u Osijeku [program, 2025.]
- Advent u Našicama [program, 2025.]
- Advent u Bizovcu [program, 2025.]
- Advent u Belišću [program, 2025.]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)