Karate akademija Osijek na ekipnom prvenstvu Hrvatske u Đakovu
15.12.2025. 14:15
Proteklog vikenda u Đakovu održano je ekipno prvenstvo Hrvatske u borbama za mlađe kadete, kadete, juniore i seniore.
Karate akademija Osijek nastupila je sa svoje četiri ekipe, no na žalost ovaj puta bez postolja i osvojenih medalja, ali 5. mjesto juniora.
Falilo je malo sportske sreće da se ovaj puta popnemo na postolje, glavu gore i idemo dalje.
Ekipe koje su nastupile za Karate akademiju Osijek:
Mlađi kadeti
Luka Mesić, Karlo Batos,Petar Erdeši,Ante Ogrebić
Mlađe kadetkinje
Elena Šegavčić, Franka Unkoić, Lea Nemet, Josipa Ćuk
Kadeti
Fran Vukmanić, Luka Boban, Lovro Iljkić, Gabrijel Nemet)
Juniori
Mihael Mikolin, Bartol Klanac, Luka Škripić
Foto: Karate akademija Osijek
