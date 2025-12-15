ekipno prvenstvo Hrvatske u borbama za mlađe kadete, kadete, juniore i seniore

Karate akademija Osijek

puta bez postolja i osvojenih medalja

mjesto juniora.

Falilo je malo sportske sreće da se ovaj puta popnemo na postolje, glavu gore i idemo dalje.

Ekipe koje su nastupile za Karate akademiju Osijek:

Mlađi kadeti

Luka Mesić, Karlo Batos,Petar Erdeši,Ante Ogrebić

Mlađe kadetkinje

Elena Šegavčić, Franka Unkoić, Lea Nemet, Josipa Ćuk



Kadeti

Fran Vukmanić, Luka Boban, Lovro Iljkić, Gabrijel Nemet)

Juniori

Mihael Mikolin, Bartol Klanac, Luka Škripić

Foto: Karate akademija Osijek

Proteklog vikenda u Đakovu održano jenastupila je sa svoje četiri ekipe, no na žalost ovaj, ali 5.