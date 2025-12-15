Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Sport
Proteklog vikenda u Đakovu održano je ekipno prvenstvo Hrvatske u borbama za mlađe kadete, kadete, juniore i seniore.

Karate akademija Osijek nastupila je sa svoje četiri ekipe, no na žalost ovaj puta bez postolja i osvojenih medalja, ali 5. mjesto juniora.

Falilo je malo sportske sreće da se ovaj puta popnemo na postolje, glavu gore i idemo dalje.

Ekipe koje su nastupile za Karate akademiju Osijek:
Mlađi kadeti
Luka Mesić, Karlo Batos,Petar Erdeši,Ante Ogrebić

Mlađe kadetkinje
Elena Šegavčić, Franka Unkoić, Lea Nemet, Josipa Ćuk

Kadeti
Fran Vukmanić, Luka Boban, Lovro Iljkić, Gabrijel Nemet)

Juniori
Mihael Mikolin, Bartol Klanac, Luka Škripić


Foto: Karate akademija Osijek


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Francuski buldog. ...
Odgajivačnica La Casa ...
Prstasti marmozet ...
Naše bebe marmozet maj...
Novi posao
POSAO NA INTERNETU 100...
Beli švajcarski ov...
Odgajivačnica Belog šv...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:160

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa