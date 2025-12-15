Gradske četvrti Industrijska četvrt

Grada Osijeka

3. "Advent na Mačkamami"

mnoštvo građana

cjelovečernji zabavni program

dječjih zborova, Osječkog puhačkog orkestra i Accoustic dua Tea & Dorian

Djedom Božićnjakom

najveći broj

"Dobriša Cesarić" i "August Šenoa", Centra "Ivan Štark" i Centra za pružanje usluga u zajednici, korisnici Doma za starije i nemoćne, udruge Snaga kulture, 9 života, Littera, te obrti Cvjećarnica Dvorac, Emibu i Nuna art

Foto: GČ Industrijska četvrt

Proteklog vikenda u organizaciji, pod pokroviteljstvom, održan je tradicionalniI ove godine privukao jeIndustrijske četvrti i njihovih gostiju iz cijelog Osijeka i okolice.Posjetitelji su uživali u adventskom ugođaju uz prigodani nastupe, te tople napitke i zalogaje. Najmlađe je pak najviše obradovalo darivanje i druženje sOvogodišnji Advent na Mačkamami okupio je do sadasudionika, s naglaskom na odgojno-obrazovne i socijalne ustanove, udruge i obrte s područja Industrijske četvrti. Svoje rukotvorine i proizvode izložili su učenici iz osnovnih škola