[FOTO] Tople note i osmijesi: Treći Advent na Mačkamami oduševio posjetitelje
15.12.2025. 13:53
Proteklog vikenda u organizaciji Gradske četvrti Industrijska četvrt, pod pokroviteljstvom Grada Osijeka, održan je tradicionalni 3. "Advent na Mačkamami".
I ove godine privukao je mnoštvo građana Industrijske četvrti i njihovih gostiju iz cijelog Osijeka i okolice.
Posjetitelji su uživali u adventskom ugođaju uz prigodan cjelovečernji zabavni program i nastupe dječjih zborova, Osječkog puhačkog orkestra i Accoustic dua Tea & Dorian, te tople napitke i zalogaje. Najmlađe je pak najviše obradovalo darivanje i druženje s Djedom Božićnjakom.
Ovogodišnji Advent na Mačkamami okupio je do sada najveći broj sudionika, s naglaskom na odgojno-obrazovne i socijalne ustanove, udruge i obrte s područja Industrijske četvrti. Svoje rukotvorine i proizvode izložili su učenici iz osnovnih škola "Dobriša Cesarić" i "August Šenoa", Centra "Ivan Štark" i Centra za pružanje usluga u zajednici, korisnici Doma za starije i nemoćne, udruge Snaga kulture, 9 života, Littera, te obrti Cvjećarnica Dvorac, Emibu i Nuna art.
Foto: GČ Industrijska četvrt
I ove godine privukao je mnoštvo građana Industrijske četvrti i njihovih gostiju iz cijelog Osijeka i okolice.
Posjetitelji su uživali u adventskom ugođaju uz prigodan cjelovečernji zabavni program i nastupe dječjih zborova, Osječkog puhačkog orkestra i Accoustic dua Tea & Dorian, te tople napitke i zalogaje. Najmlađe je pak najviše obradovalo darivanje i druženje s Djedom Božićnjakom.
Ovogodišnji Advent na Mačkamami okupio je do sada najveći broj sudionika, s naglaskom na odgojno-obrazovne i socijalne ustanove, udruge i obrte s područja Industrijske četvrti. Svoje rukotvorine i proizvode izložili su učenici iz osnovnih škola "Dobriša Cesarić" i "August Šenoa", Centra "Ivan Štark" i Centra za pružanje usluga u zajednici, korisnici Doma za starije i nemoćne, udruge Snaga kulture, 9 života, Littera, te obrti Cvjećarnica Dvorac, Emibu i Nuna art.
Foto: GČ Industrijska četvrt
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)