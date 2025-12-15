Umjesto 50, vozio 122 km/h u naselju
15.12.2025. 13:12
Tijekom vikenda osim alkohola evidentirano je još 249 prekršaja, od kojih je 99 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 20 nekorištenja sigurnosnog pojasa, tri nepropisnog korištenja mobitela, šest upravljanja vozilima prije stjecanja prava na upravljanje, dva upravljanja pod zabranom, šest upravljanja neregistriranim vozilom te 113 ostalih prekršaja.
U naseljenom mjestu vozio duplo brže od dopuštenog ograničenja
Najveća brzina utvrđena je u subotu u 02.40 sati u Sarvašu, kada je u prekoračenju brzine evidentiran osobni automobil koji se kretao brzinom od 122 kilometara na sat u naselju na dijelu ceste gdje je brzina ograničena prometnim pravilom na 50 kilometara na sat.
Prekršaj je utvrđen bez zaustavljanja vozila, a kada se utvrdi tko je upravljao vozilom, vozaču će biti uručen prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca te će mu po pravomoćnosti biti određeno i šest bodova.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
