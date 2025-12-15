249 prekršaja

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Tijekom vikenda osim alkohola evidentirano je još, od kojih jeprekoračenja brzine kretanja,sigurnosnog pojasa,korištenja mobitela, šest upravljanja vozilima prije stjecanja prava na upravljanje, dva upravljanja pod zabranom, šest upravljanja neregistriranim vozilom teNajveća brzina utvrđena je u subotu u 02.40 sati u, kada je u prekoračenju brzine evidentiran osobni automobil koji se kretao brzinom odu naselju na dijelu ceste gdje je brzina ograničena prometnim pravilom nana sat.Prekršaj je utvrđen, a kada se utvrdi tko je upravljao vozilom, vozaču će biti uručens kaznom od, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca te će mu po pravomoćnosti biti određeno i šest bodova.