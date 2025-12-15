Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Tijekom vikenda osim alkohola evidentirano je još 249 prekršaja, od kojih je 99 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 20 nekorištenja sigurnosnog pojasa, tri nepropisnog korištenja mobitela, šest upravljanja vozilima prije stjecanja prava na upravljanje, dva upravljanja pod zabranom, šest upravljanja neregistriranim vozilom te 113 ostalih prekršaja.

U naseljenom mjestu vozio duplo brže od dopuštenog ograničenja
Najveća brzina utvrđena je u subotu u 02.40 sati u Sarvašu, kada je u prekoračenju brzine evidentiran osobni automobil koji se kretao brzinom od 122 kilometara na sat u naselju na dijelu ceste gdje je brzina ograničena prometnim pravilom na 50 kilometara na sat.

Prekršaj je utvrđen bez zaustavljanja vozila, a kada se utvrdi tko je upravljao vozilom, vozaču će biti uručen prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca te će mu po pravomoćnosti biti određeno i šest bodova.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement
Advertisement

Francuski buldog, ...
Odgajivačnica Francusk...
Crni patuljasti šn...
Odgajivačnica Azijati ...
Patuljasti snauc...
Patuljasti snaucer bib...
Zlatni retriver 3n...
Odgajivacnica pasa GOL...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:342

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa